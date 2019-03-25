Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 27 марта

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в среду, 26 марта, будет облачно с прояснениями.

Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер прогнозируется южный, утром и днем с переходом на северный 4-9 м/с, с порывами до 12-14 м/с, ночью по западу - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - плюс 1-7 градусов.