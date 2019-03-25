Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

Могилевская область устойчиво занимает последние места в стране по показателям социально-экономического развития. При этом даже в преддверии рабочей поездки главы государства в регион ответственными не было принято действенных мер для наведения порядка, сообщает БЕЛТА.



С началом в стране весенних полевых работ глава государства традиционно посещает различные регионы страны, чтобы лично ознакомиться и проконтролировать уровень хозяйствования на земле и то, насколько эффективно на местах решаются возникающие проблемы. В центре внимания и вопросы социально-экономического развития областей, выполнение намеченных планов.





Во время рабочей поездки в Могилевскую область 25-26 марта Александр Лукашенко подробно ознакомился с состоянием дел в регионе, посетил предприятия агропромышленного комплекса. Общие цифры не впечатляют: по темпам развития экономики в 2018 году Могилевская область на последнем месте в Беларуси (101,6%), а по итогам января-февраля 2019 года — на предпоследнем (100,7%). Последние места у региона и в разрезе ключевых направлений работы — промпроизводство, сельское хозяйство, экспорт. А в начале текущего года в сельхозпроизводстве и экспорте в принципе зафиксировано падение объемов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.







Стоит напомнить, что руководителю региона Владимиру Доманевскому неделей ранее вместе с председателем Витебского облисполкома был объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения Президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы. Если все это стало фоном прошедшей рабочей поездки главы государства, то на местах из-за бесхозяйственности ситуация оказалась не менее удручающей. Конечно, есть положительные моменты.

В том же сельхозпредприятии «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка, которое посетил Президент, ведут речь о расширении производства мясо-молочной продукции, ищут новые направления работы, а в прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составила почти Br900. Однако Александр Лукашенко в целом подчеркнул, что не доволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области и пообещал принять жесткие меры. «У вас провал по всем направлениям. И при том не на полпроцента-процент», — констатировал он.

Лукашенко ждет от аграриев новых идей для развития предприятий Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственную отрасль страны на развитие новых направлений. Соответствующие задачи глава государства поставил во время посещения сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка Могилевской области.

«Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный Президента. Помощник Президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что ранее ответственным должностным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области, однако видимых результатов нет: «Им было сказано, в том числе и Доманевскому: не будет исправлена ситуация в течение года — будем принимать меры». Лукашенко: мы не можем бросить убыточные хозяйства и работающих там людей «Там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их», — заявил Александр Лукашенко. Существенные недоработки вскрылись и на следующий день, 26 марта, при посещении молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», который относится к агрохолдингу «Купаловское». Александр Лукашенко возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю», — сказал он. Лукашенко возмутился содержанием коров на ферме в Шкловском районе Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.





«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, — отметил Александр Лукашенко. — Здесь никогда никто не убирает по-человечески».

В таком же состоянии Президент застал и мехдвор хозяйства: заброшенная техника в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудование. «Кругом кладбище — что на улице, что под крышей», — обратил внимание глава государства. И это несмотря на то, что накануне территорию проверял руководитель агрохолдинга и там «наводили порядок».







На мехдворе в ненадлежащих условиях хранится неработающая техника, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, он захламлен металлоломом и старыми запчастями. В ангарах — груды сломанного оборудования. Как оказалось, некоторую технику купили недавно, однако не использовали, со временем она пришла в негодность. В итоге Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных и возбудить уголовные дела: «Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, — заявил глава государства. — Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля. — Прим. БЕЛТА), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор».

Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» Увидев грубое нарушение технологических процессов и крайне неудовлетворительные условия содержания животных, глава государства потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника Президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова — исполняющим обязанности председателя райисполкома. Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин. По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения в ближайшее время.

Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/poslednjaja-kaplja-chto-stalo-prichinoj-zhestkih-kadrovyh-reshenij-lukashenko-v-mogilevskoj-oblasti-341520-2019/