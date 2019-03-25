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Сезон фонтанов будет открыт в Минске 26 апреля

26.03.2019 22:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Сезон фонтанов будет открыт в Минске 26 апреля
Фото из открытых источников

Как сообщили представители «Минскзеленстроя», сезон фонтанов в белорусской столице будет открыт 26 апреля. Главные мероприятия, посвященные данному событию, традиционно пройдут у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.

Сезон фонтанов будет открыт в Минске 26 апреля …Почему нельзя купаться в городских фонтанах?

Кроме того, в апреле должны заработать и аттракционы в городских парках. Новшество этого года – внедрение платежно-пропускной системы с видеонаблюдением. Проект реализуется поэтапно в парках им. Челюскинцев и Горького, пишет БЕЛТА.

Кроме того, посетителей ждут новые развлечения. Так, в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев должен появиться трехуровневый лабиринт. Игровой комплекс с тоннелями, горками и препятствиями для детей от трех до 12 лет разместится возле танцевальной площадки «Встреча».

Всего на обслуживании «Минскзеленстроя» находятся 34 городских фонтана и 56 аттракционов. Перед открытием сезона проводится комплексная подготовка оборудования, а также уборка территорий.

 
 
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Главные мероприятия, посвященные данному событию, традиционно пройдут у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным...
 
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