Грабитель, напавший с ножом на двукратную победительницу Уимблдона, получил 8 лет

К 8 годам тюрьмы приговорил суд в Чехии грабителя, который с ножом напал на теннисистку Петру Квитову, сообщает Radio Praha.



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Инцидент произошел в доме Квитовой в чешском городе Простеев в декабре 2016 года.

Радим Зондра проник в дом к теннисистке с целью ограбления. Теннисистка получила травму левой руки, которой она держит ракетку, ей сделали операцию.

Областной суд в Брно признал 33-летнего Радима Зондру виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к 8 годам тюремного заключения.

Как отметил судья, решающими в деле стали показания теннисистки. Квитова рассказала, что злоумышленник проник в дом под видом сотрудника коммунальных служб. Он похитил из дома спортсменки 5 тысяч крон. После инцидента грабителю удалось скрыться, позже его задержали.

Петра Квитова — двукратная победительница Уимблдона (в 2011 и 2014 годах). Всего она выиграла 19 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2011 году она также выиграла итоговый турнир WTA. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.

После нападения спортсменка вернулась на корт в мае 2017 года.