|
Грабитель, напавший с ножом на двукратную победительницу Уимблдона, получил 8 лет
К 8 годам тюрьмы приговорил суд в Чехии грабителя, который с ножом напал на теннисистку Петру Квитову,
Областной суд в Брно признал 33-летнего Радима Зондру виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к 8 годам тюремного заключения.
Как отметил судья, решающими в деле стали показания теннисистки. Квитова рассказала, что злоумышленник проник в дом под видом сотрудника коммунальных служб. Он похитил из дома спортсменки 5 тысяч крон. После инцидента грабителю удалось скрыться, позже его задержали.
Петра Квитова — двукратная победительница Уимблдона (в 2011 и 2014 годах). Всего она выиграла 19 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2011 году она также выиграла итоговый турнир WTA. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.
После нападения спортсменка вернулась на корт в мае 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил судья, решающими в деле стали показания теннисистки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)