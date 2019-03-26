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Литовцы или поляки развернули на границе. Как таможня посчитает лимиты на товары при следующем выезде?
В Беларуси с этого года
«Есть ли в данной норме какие-либо нюансы? Можете привести конкретный пример?» — поинтересовались наши читатели во время прямой линии со специалистами ГТК по нормам беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.
— В случае, если вас вернули при въезде на территорию сопредельного государства контрольные службы данного государства, то для того, чтобы въезд после такого возврата не учитывался в последующем при учете нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже, вам необходимо предоставить сотруднику таможни при въезде на территорию Беларуси после возврата документы, подтверждающие отказ во въезде на территорию сопредельного государства, — поясняют в ГТК.
К таким документам, к примеру, относится паспорт с отметкой, подтверждающей наличие отказа во въезде на территорию сопредельного государства. Или документ, выданный уполномоченным государственным органом сопредельного государства, который также подтверждает отказ во въезде.
— Дополнительно вам нужно подать должностному лицу таможни пассажирскую таможенную декларацию и подтвердить, что у вас отсутствуют товары, приобретенные за границей либо в магазине беспошлинной торговли. В случае представления в последующем пассажирской таможенной декларации с отметкой таможни «После возврата» данный въезд не будет учитываться должностным лицом таможни при расчете нормы беспошлинного ввоза, — уточнили в ГТК.
Ранее такой возврат считался въездом на территорию страны и учитывался при определении периодичности пересечения границы.
Напомним, белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже, чем раз в три месяца, с 1 января 2019 года
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Литовцы или поляки развернули на границе. Как таможня посчитает лимиты на товары при следующем выезде?
если выезжающего за границу белоруса «развернут» обратно на границе сопредельного государства, то наши таможенники не будут засчитывать этот въезд, когда будут...
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