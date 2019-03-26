﻿ Пловец Илья Шиманович: второй в мировой истории. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пловец Илья Шиманович: второй в мировой истории

26.03.2019 23:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Представший перед публикой минского аэропорта, как всегда, улыбающийся Илья Шиманович, досконально и обстоятельно отвечал на вопросы местных СМИ. Ему было о чем рассказать, а журналистам спросить. Из Марселя, с международного турнира памяти Камилы Мюффы, погибшей в авиакатастрофе, он привез три награды и столько же раз обновлял национальные рекорды страны. Время одного из них, на стометровке брассом, стало вторым в мировой истории плавания на этой дистанции. Такого события в этом, национальном водном виде спорта сложно припомнить.

Пловец Илья Шиманович: второй в мировой истории
— Сколько их накопилось, высших достижений Беларуси? — поначалу спросили мы у самого продвинутого пловца сборной.

— Сложно сказать, не считал. Для меня важно не стоять на месте, двигаться вперед, ведь не зря большую часть жизни провожу в бассейне. А считать, сколько побил рекордов — дело статистиков. Вполне мог бы плыть быстрее и на отрезке вдвое короче, но в Марсель мы добрались лишь к вечеру. Сразу заторопились в бассейн, а утром, толком не восстановившись, вышел на дорожку в предварительном заплыве. Без происшествий отобрался в финал, а там выиграл решающий заплыв. Но до «личника» не достал, хотя плыл «рядом». Для сравнения скажу, что первую половину еще одной дистанции — «стометровки» брассом — преодолел быстрее, чем раньше на 50 м.

— А этот вид стоял в программе следующего дня?

— Нет, третьего, а до него соревновался на дистанции 200 метров этим же стилем и обновил республиканский рекорд. Правда, коснулся стенки бассейна вторым. Коронную «стометровку» в утреннем заплыве начал с национального достижения. В финале его улучшил, показав 58,29. Партнеры особо не досаждали, соперничал с самим собой и своим временем. 

— Ты возглавил текущий планетарный рейтинг. Правда, сезон только-только начинает раскручиваться.

— Да, а мои секунды стали не только первыми в этом списке, но и вторыми в истории мирового плавания на этой дистанции. Выше меня только стоит только британец Адам Пити, но он небожитель, он из космоса. Правда, говорят, ничто не вечно под Луной.

— Англичанин, скромный приветливый парень. Вы с ним часто пересекаетесь?

— При встрече приветствуем друг друга, но не более того. Учу английский, но он пока, как говорится, на бытовом уровне. Пити — улыбчивый общительный пловец, но, когда выходит на дорожку, то отрешается от всего происходящего, полностью уходит в себя и представляет неудержимую лавину, которую немногим по силам остановить. 

— Кроме рекордов и титулов в Марселе, ты получил пропуск на летние Игры-2020. А что, до сего времени не удавалось это сделать?

— Раздача лицензий началась с 1 марта, именно в этот день я соревновался на открытом чемпионате Латвии, но временной норматив, выставленный международной федерацией, не выполнил. Не хватило чуть-чуть. А вот во Франции все пошло, как надо, в итоге благополучно преодолел отбор и могу спокойно готовиться к Токио. 

— Через три недели чемпионат Беларуси в Бресте, затем мировое первенство в Южной Корее…

— Понимаю, о чем вы хотите спросить. Никогда не ставлю перед собой каких-то конкретных барьеров. На каждый старт настраиваюсь по максимуму, собираюсь плыть быстрее, чем раньше, чтобы прогрессировать. А уж как турнирная ситуация рассудит, так и будет. На сезонный пик еще не вышел, во Франции плыл под нагрузкой…

 

— Что тобой движет, как удается найти новые стимулы?

— Мой тренер Елена Малюско, ищущий человек, постоянно находит новые фишки, уловки, где можно схитрить, чтобы плыть быстрее. Что-то придумываю и я — вот и получается хорошая работа тандема тренер-спортсмен. Тем и живем. 

— Раньше белорусская сборная выделялась эстафетными квартетами, которые привозили награды крупных европейских турниров. 

— И теперь у нас набирается вполне боеспособная четверка в комплексном плавании. «Спину» могут «закрыть» Стаселович или Цмыг, баттерфляй — Цуркин, брасс — я, кроль — Красочко или Мачекин. Последний, постоянно входивший в сборную и плывший в квартетах, переехал в США и тренируется в Калифорнии у местного специалиста. Думаю, он вновь придется ко двору и усилит национальную команду. 

— В программе вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске, нет плавания. Ты огорчен этим обстоятельством?

— На Играх я не смог бы выступить, поскольку по условиям, как я понимаю, в плавании и легкой атлетике могут соревноваться только спортсмены-юниоры. Но с удовольствием пошел бы поболеть за наших ребят. Однако при всем желании организаторы не смогли бы включить этот вод в программу. Для крупных стартов необходимы два 50-метровых бассейна: один разминочный, а второй — соревновательный с трибунами. Печально и обидно, что у нас таковых нет.



 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представший перед публикой минского аэропорта, как всегда, улыбающийся Илья Шиманович, досконально и обстоятельно отвечал на вопросы местных СМИ. Ему было о чем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидеры белорусской оппозиции призвали президента и премьер-министра Польши поддержать «Хартию-97»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика