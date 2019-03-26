Пловец Илья Шиманович: второй в мировой истории

— Сколько их накопилось, высших достижений Беларуси? — поначалу спросили мы у самого продвинутого пловца сборной.





— Сложно сказать, не считал. Для меня важно не стоять на месте, двигаться вперед, ведь не зря большую часть жизни провожу в бассейне. А считать, сколько побил рекордов — дело статистиков. Вполне мог бы плыть быстрее и на отрезке вдвое короче, но в Марсель мы добрались лишь к вечеру. Сразу заторопились в бассейн, а утром, толком не восстановившись, вышел на дорожку в предварительном заплыве. Без происшествий отобрался в финал, а там выиграл решающий заплыв. Но до «личника» не достал, хотя плыл «рядом». Для сравнения скажу, что первую половину еще одной дистанции — «стометровки» брассом — преодолел быстрее, чем раньше на 50 м.





— А этот вид стоял в программе следующего дня?





— Нет, третьего, а до него соревновался на дистанции 200 метров этим же стилем и обновил республиканский рекорд. Правда, коснулся стенки бассейна вторым. Коронную «стометровку» в утреннем заплыве начал с национального достижения. В финале его улучшил, показав 58,29. Партнеры особо не досаждали, соперничал с самим собой и своим временем.





— Ты возглавил текущий планетарный рейтинг. Правда, сезон только-только начинает раскручиваться.





— Да, а мои секунды стали не только первыми в этом списке, но и вторыми в истории мирового плавания на этой дистанции. Выше меня только стоит только британец Адам Пити, но он небожитель, он из космоса. Правда, говорят, ничто не вечно под Луной.





— Англичанин, скромный приветливый парень. Вы с ним часто пересекаетесь?





— При встрече приветствуем друг друга, но не более того. Учу английский, но он пока, как говорится, на бытовом уровне. Пити — улыбчивый общительный пловец, но, когда выходит на дорожку, то отрешается от всего происходящего, полностью уходит в себя и представляет неудержимую лавину, которую немногим по силам остановить.





— Кроме рекордов и титулов в Марселе, ты получил пропуск на летние Игры-2020. А что, до сего времени не удавалось это сделать?





— Раздача лицензий началась с 1 марта, именно в этот день я соревновался на открытом чемпионате Латвии, но временной норматив, выставленный международной федерацией, не выполнил. Не хватило чуть-чуть. А вот во Франции все пошло, как надо, в итоге благополучно преодолел отбор и могу спокойно готовиться к Токио.





— Через три недели чемпионат Беларуси в Бресте, затем мировое первенство в Южной Корее…





— Понимаю, о чем вы хотите спросить. Никогда не ставлю перед собой каких-то конкретных барьеров. На каждый старт настраиваюсь по максимуму, собираюсь плыть быстрее, чем раньше, чтобы прогрессировать. А уж как турнирная ситуация рассудит, так и будет. На сезонный пик еще не вышел, во Франции плыл под нагрузкой…









— Что тобой движет, как удается найти новые стимулы?





— Мой тренер Елена Малюско, ищущий человек, постоянно находит новые фишки, уловки, где можно схитрить, чтобы плыть быстрее. Что-то придумываю и я — вот и получается хорошая работа тандема тренер-спортсмен. Тем и живем.





— Раньше белорусская сборная выделялась эстафетными квартетами, которые привозили награды крупных европейских турниров.





— И теперь у нас набирается вполне боеспособная четверка в комплексном плавании. «Спину» могут «закрыть» Стаселович или Цмыг, баттерфляй — Цуркин, брасс — я, кроль — Красочко или Мачекин. Последний, постоянно входивший в сборную и плывший в квартетах, переехал в США и тренируется в Калифорнии у местного специалиста. Думаю, он вновь придется ко двору и усилит национальную команду.





— В программе вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске, нет плавания. Ты огорчен этим обстоятельством?





— На Играх я не смог бы выступить, поскольку по условиям, как я понимаю, в плавании и легкой атлетике могут соревноваться только спортсмены-юниоры. Но с удовольствием пошел бы поболеть за наших ребят. Однако при всем желании организаторы не смогли бы включить этот вод в программу. Для крупных стартов необходимы два 50-метровых бассейна: один разминочный, а второй — соревновательный с трибунами. Печально и обидно, что у нас таковых нет.







