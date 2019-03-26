﻿ Лидеры белорусской оппозиции призвали президента и премьер-министра Польши поддержать «Хартию-97». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидеры белорусской оппозиции призвали президента и премьер-министра Польши поддержать «Хартию-97»

26.03.2019 22:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сохранение сайта Charter97.org будет служить безопасности и независимости белорусского и польского народов.

Лидеры белорусской оппозиции призвали президента и премьер-министра Польши поддержать «Хартию-97»
Лидеры белорусской оппозиции направили письмо президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой поддержать работу независимого информационного сайта Charter97.org, редакция которого из-за репрессий со стороны белорусских властей сегодня находится в Варшаве. В этом году финансирование портала было значительно сокращено.

К руководителям польского государства обратились: первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев, сопредседатель партии «Белорусская Христианская Демократия» Павел Северинец, лидер профосоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.



В письме лидеров белорусской оппозиции говорится:

Мы хотели бы выразить благодарность польскому государству за приглашение и возможность работы на территории Польши редакции белорусского интернет-портала «Хартия-97» (charter97.org). После того, как в 2010 году в результате брутальных репрессий сотрудники «Хартии» были вынуждены уехать из Беларуси, именно Польша оказала помощь, которая позволила воссоздать работу редакции.

Сегодня Беларусь находится в сложном положении. Сейчас наша страна в результате попустительства и содействия правящего режима оказалась в российском информационном поле. На белорусское общество поминутно обрушивается мощный поток московской пропаганды.

В интернет-пространстве бесспорным лидером сопротивления информационной агрессии является легендарная «Хартия-97» - первый и, несмотря на попытки режима заблокировать его, самый популярный белорусский общественно-политический сайт.

Но сейчас поддержка со стороны Польши уменьшается до размеров, при которых выполнение редакцией сайта своей миссии делается невозможным.

Потеря ключевого оплота противостояния информационной агрессии в Сети во время, когда угроза нашей независимости резко возрастает, может иметь тяжелые последствия для нашей страны.

Мы обращаемся к вам как к руководителям польского государства с просьбой помочь в деле поддержки интернет-портала «Хартия-97». Просим вашей помощи, чтобы сохранить это уникальное медиа, которое эффективно противостоит российской пропаганде в Беларуси. Мы уверены, что это будет служить безопасности и независимости не только лорусского, но и польского народа.

За нашу и вашу свободу!

С уважением,

Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси

Геннадий Федынич, лидер профсоюза работников радиоэлектронной промышленности

Николай Статкевич, лидер Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Громада»

Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Вясна»

Владимир Некляев, лидер Белорусского Национального Конгресса

Павел Северинец, сопредседатель партии «Белорусская Христианская Демократия»

Евгений Афнагель, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»


 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохранение сайта Charter97.org будет служить безопасности и независимости белорусского и польского народов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Алексиевич: С нашей властью революционные методы не проходят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика