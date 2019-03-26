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Светлана Алексиевич: С нашей властью революционные методы не проходят

26.03.2019 22:51 — Разное | Партизан  
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Белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич прокомментировала Еврорадио последние события — День Воли и задержания людей.

Светлана Алексиевич: С нашей властью революционные методы не проходят
"Как можно искать компромисс с теми, кто задерживает лидеров белорусского рока и везет их в участок?" — интересуемся у Алексиевич. Как известно, 25 марта в Минске среди задержанных милицией оказались известные музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Дмитрий Войтюшкевич и Павел Аракелян. Их освободили через несколько часов.

"Это же только кусок нашей жизни, — говорит Светлана Алексиевич. — А жизнь-то большая и объемнее гораздо. Я думаю, что для большинства людей компромисс — это возможность сохранить себя для будущего времени. То, что я считаю, сегодня очень важно. Какой смысл, когда люди сломают себя в это время?! А мы знаем, как наша власть сломает так, походя... Поэтому для меня очень важно, чтобы массы людей сохраняли себя и понимали, что это тоже большая работа и тоже форма сопротивления".


Еврорадио поинтересовалось и ее взглядом на нынешнее празднование Дня Воли, организаторы которого фактически пошли на компромисс — акции прошли в Гродно и в Киевском сквере в Минске. Несанкционированных акций в центре столицы не организовывали.

"Я думаю, что да, надо было искать формы..., — говорит Алексиевич. — Все равно их сотни людей услышали. Они смогли что-то сказать. Это важнее всего. Мне кажется, нужно четко понимать, что с нашей властью революционные методы не проходят. Надо искать другие".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич прокомментировала Еврорадио последние события — День Воли и задержания людей.
 
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