Литовец обманул Facebook и Google на 121 миллион долларов

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Delfi . Об этой истории рассказывает





50-летний гражданин Литвы организовал незаконную схему, для чего зарегистрировал в квартире в латвийском городе компанию с основным капиталом в размере 1 евро. Её название совпадало с названием крупного производителя компьютерной техники и комплектующих из Тайваня. "Бизнесмен" вёл переписку с Facebook и Google, требовал, чтобы за реальные поставки техники они платили на счета латвийской компании в банках Латвии и Кипра. И схема работала! В 2013 году Google заплатил около 23 миллионов долларов, в 2015-м Facebook перевел около $98 миллионов.









Один из латвийских банков заметил подозрительные операции ещё в 2013 году. Информация попала в полицию, началось расследование. В 2017 году Литва выдала Римашаускаса по запросу правоохранительных органов Соединённых Штатов. Литовец признал свою вину в совершённом мошенничестве. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор будет объявлен в июле.