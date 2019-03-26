|
Давно не виделись: Лукашенко и Путин встретятся в Нур-Султане
Президенты поговорили по телефону.
Вопросы двусторонних межгосударственных отношений обсуждены сегодня во время состоявшегося по инициативе российской стороны телефонного разговора правителя Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом
«Были обсуждены вопросы двусторонних межгосударственных отношений, а также некоторые темы международной повестки дня», - рассказали в пресс-службе.
Правители Беларуси и России также проговорили график предстоящих контактов в Нур-Султане и Пекине в рамках международных форумов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты поговорили по телефону.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)