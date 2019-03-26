Давно не виделись: Лукашенко и Путин встретятся в Нур-Султане

Вопросы двусторонних межгосударственных отношений обсуждены сегодня во время состоявшегося по инициативе российской стороны телефонного разговора правителя Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.





БелТА сообщили в пресс-службе белорусского диктатора. Об этомсообщили в пресс-службе белорусского диктатора.









«Были обсуждены вопросы двусторонних межгосударственных отношений, а также некоторые темы международной повестки дня», - рассказали в пресс-службе.





Правители Беларуси и России также проговорили график предстоящих контактов в Нур-Султане и Пекине в рамках международных форумов.