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ФК «Днепр» теперь будет называться по-белорусски
Футбольный клуб "Днепр" представил свою новую эмблему. На ней — герб Могилёва и белорусскоязычная надпись.
Также начал работать новый официальный
Как известно, ФК "Днепр" создался путём объединения двух команд — могилёвского ФК "Днепр" и минского ФК "Луч".
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Футбольный клуб "Днепр" представил свою новую эмблему. На ней — герб Могилёва и белорусскоязычная надпись.
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