Футболист Сергей Герасимец: Можно завидовать работавшим в БАТЭ, а не на электрическом стуле в «Динамо»





"Прессбол" . Советский и белорусский футболист Сергей Герасимец в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" хвалебно отозвался о системе, которая функционирует в борисовском БАТЭ, пишет





- Как оцените феномен БАТЭ, который регулярно играет в еврокубках?





- Это феномен Капского — человека, который создал и выстроил свою империю. Клуб, который выращивал своих игроков и своих тренеров: Пунтус: Криушенко, Гончаренко, Ермакович... Можно только позавидовать тем, кто имел возможность работать в БАТЭ, а не работать на электрическом стуле в минском "Динамо", где уже 151-й тренер готовится принять команду. Это все благодаря одному человеку, Анатолию Капскому.