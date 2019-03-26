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Футболист Сергей Герасимец: Можно завидовать работавшим в БАТЭ, а не на электрическом стуле в «Динамо»

26.03.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Знаменитый футболист считает, что за успехом борисовского клуба стоит Анатолий Капский.


Советский и белорусский футболист Сергей Герасимец в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" хвалебно отозвался о системе, которая функционирует в борисовском БАТЭ, пишет "Прессбол".

- Как оцените феномен БАТЭ, который регулярно играет в еврокубках?

- Это феномен Капского — человека, который создал и выстроил свою империю. Клуб, который выращивал своих игроков и своих тренеров: Пунтус: Криушенко, Гончаренко, Ермакович... Можно только позавидовать тем, кто имел возможность работать в БАТЭ, а не работать на электрическом стуле в минском "Динамо", где уже 151-й тренер готовится принять команду. Это все благодаря одному человеку, Анатолию Капскому.

 
 
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Знаменитый футболист считает, что за успехом борисовского клуба стоит Анатолий Капский.
 
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