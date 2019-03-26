﻿ Матч молодёжных сборных Беларуси и Литвы закончился массовой дракой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матч молодёжных сборных Беларуси и Литвы закончился массовой дракой

26.03.2019 21:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Матч молодёжных футбольных сборных Беларуси и Литвы (U-21) закончился массовой дракой. Товарищеский поединок проходил в Вильнюсе в сильный снегопад. Драка началась уже в добавленную к основному времени минуту.


Скриншот из видео Lietuvos Futbolas.

Белорус Максим Швецов прорывался к литовским воротам и был жёстко сбит с ног. К схватке двух футболистов присоединились другие. В результате судья удалил двух белорусов и двух литовцев, передает "Еврорадио".

Матч, кстати, выиграла сборная Беларуси — 1:0. Единственный гол забил на 35-й минуте Иван Бахар, один из тех, кому в конце поединка показали красную карточку.

На видео момент драки см. с 1:55:30.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч молодёжных футбольных сборных Беларуси и Литвы (U-21) закончился массовой дракой. Товарищеский поединок проходил в Вильнюсе в сильный снегопад. Драка началась...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Час Земли» пройдёт во всём мире 30 марта с 20.30 по 21.30
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика