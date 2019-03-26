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Матч молодёжных сборных Беларуси и Литвы закончился массовой дракой
Матч молодёжных футбольных сборных Беларуси и Литвы (U-21) закончился массовой дракой. Товарищеский поединок проходил в Вильнюсе в сильный снегопад. Драка началась уже в добавленную к основному времени минуту.
Скриншот из видео Lietuvos Futbolas.
Белорус Максим Швецов прорывался к литовским воротам и был жёстко сбит с ног. К схватке двух футболистов присоединились другие. В результате судья удалил двух белорусов и двух литовцев, передает
Матч, кстати, выиграла сборная Беларуси — 1:0. Единственный гол забил на 35-й минуте Иван Бахар, один из тех, кому в конце поединка показали красную карточку.
На видео момент драки см. с 1:55:30.
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Матч молодёжных футбольных сборных Беларуси и Литвы (U-21) закончился массовой дракой. Товарищеский поединок проходил в Вильнюсе в сильный снегопад. Драка началась...
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