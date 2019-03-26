Матч молодёжных сборных Беларуси и Литвы закончился массовой дракой





Скриншот из видео Lietuvos Futbolas.





"Еврорадио" . Белорус Максим Швецов прорывался к литовским воротам и был жёстко сбит с ног. К схватке двух футболистов присоединились другие. В результате судья удалил двух белорусов и двух литовцев, передает





Матч, кстати, выиграла сборная Беларуси — 1:0. Единственный гол забил на 35-й минуте Иван Бахар, один из тех, кому в конце поединка показали красную карточку.





На видео момент драки см. с 1:55:30.