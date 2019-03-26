В России задержан экс-министр Абызов

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов задержан в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Михаил Абызов задержан. Окончательная мера пресечения в отношении него будет избрана по итогам следственных действий", - сказал собеседник агентства.

ВЫМАНИЛИ В РОССИЮ

М.Абызов являлся министром РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года.

Под термином Открытое правительство в России в настоящее время понимается не орган власти или бюрократическая структура, а система принципов организации государственного управления, основанная на вовлечении граждан, общественных организаций и бизнес-объединений в принятие и реализацию властных решений.

В мае 2018 года должность М.Абызова была упразднена.

В последнее время он проживал за рубежом - в Италии и США, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан", - сказал собеседник агентства.

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Экс-министру по делам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову и еще четырем его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе и мошенничество, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество", - сказала С.Петренко.

По ее словам, по данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.

Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, отметила она.

"Совершая хищение в составе преступного сообщества денежных средств в размере 4 млрд рублей, принадлежащих организациям "СИБЭКО" и "РЭС", в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны", - подчеркнула С.Петренко.

Она уточнила, что "действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество)".

В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в уголовном деле в отношении М.Абызова "могут появиться новые эпизоды мошенничества".

ПУТИНУ ДОЛОЖИЛИ ЗАРАНЕЕ, МЕДВЕДЕВ В КУРСЕ

Президенту РФ Владимиру Путину было заранее доложено о ситуации с экс-министром по делам "Открытого правительства" Михаилом Абызовым, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту было доложено заранее", - сказал Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, проинформирован ли В.Путин о задержании М.Абызова.

Премьер РФ Дмитрий Медведев также в курсе ситуации с задержанием М.Абызова, подтвердил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Председатель правительства РФ, безусловно, в курсе текущей информационной повестки", - сказал О.Осипов журналистам, отвечая на вопрос, в курсе ли премьер ситуации с М.Абызовым.

При этом О.Осипов подчеркнул: "Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его (М.Абызова) коммерческой деятельности".

"Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом", - заметил пресс-секретарь премьера.

Вместе с тем О.Осипов добавил, что "если будет доказано, что М.Абызов сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона".

ДО 20 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

М.Абызову может грозить до двадцати лет лишения свободы по статье уголовного кодекса о создании преступного сообщества.

Согласно уголовному кодексу РФ, деяния, предусмотренные статьей 210 (Организация или участие в преступном сообществе) "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

Часть 4 статьи УК РФ "Мошенничестве", по которой также подозревается экс-министр, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

АБЫЗОВ И ЕГО "МЕСТО В СТРОЮ"

М.Абызов был министром РФ по координации деятельности "Открытого правительства" с 21 мая 2012 по 18 мая 2018 года.

До января 2012 года М.Абызов был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в её состав инжиниринговой компании России ОАО "Группа Е4", но после назначения в 2012 году на пост советника президента России оставил эти посты.

В мае 2018 года М.Абызов не вошёл в состав кабинета министров, сформированного после переизбрания президента Владимира Путина. В.Путин также упразднил возглавляемую М.Абызовым правительственную комиссию по координации деятельности Открытого правительства.

В конце мая 2018 года М.Абызов, отвечая на Дне Открытого правительства и Экспертного совета при правительстве РФ на вопрос, что будет с Открытым правительством и с Экспертным советом, заявил, что "вопросы открытости и работы с институтами гражданского общества должны переместиться на площадку работы каждого из министерств и ведомств".

Он пригласил всех собравшихся "встретиться ровно через год на следующий день Открытого правительства", чтобы стало понятно, что "у нас это всё, что называется, не "расплывётся". "Поэтому встретимся через год - в мае 2019-го и отпразднуем день Открытого правительства", - заявил он.

На вопрос, где он планирует продолжить работу, экс-министр ответил: "Я свое место в строю всегда найду", - отказавшись вдаваться в детали.

Однако уже в конце 2018 М.Абызов покинул Россию и, по некоторым данным, проживал в итальянской Тоскане.

СОУЧАСТНИКИ

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, Александр Пелипасов с 2011 по 2015 годы был гендиректором АО "СИБЭКО", в совет директоров этой компании входил Максим Русаков.

Галина Фрайденберг была председателем ликвидационной комиссии новосибирского АО "Сибэнергострой", ликвидированного в августе 2014 года.

Сергей Ильичев, по данным на 2015 год, являлся членом совета директоров и гендиректором новосибирского АО "Региональные электрические сети".

Николай Степанов с 2009 по 2012 годы возглавлял компанию ООО "РУ-КОМ" управлявшую активами Михаила Абызова.

В 2003 году Н.Степанов, которому не было и тридцати, стал зампредом созданного при участии РАО оператора ЖКХ "Российские коммунальные системы" (РКС). В РКС его позвал М.Абызов, рассказывал сам Н.Степанов в интервью журналу "Деньги", называя того человеком "очень мощной энергии".