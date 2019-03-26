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Беларусь планирует серьезно нарастить экспорт фармацевтической продукции в Узбекистан – Минздрав

26.03.2019 21:42 — Разное | Интерфакс  
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Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на встрече с делегацией Минздрава Узбекистана рассказал о планах серьезно нарастить экспорт фармацевтической продукции на рынок Узбекистана, сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

"Если в прошлом году мы поставили фармацевтических продуктов на $2,6 млн, то по результатам данного визита, я думаю, около $4,7 млн мы получим в 2019 году. Очень важно, что мы вышли на практику создания совместных предприятий - это дает возможность поставлять полупродукты не только в Узбекистан, но и в третьи страны, а это расширение рынка сбыта для наших предприятий", - отметил В.Малашко.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов, в свою очередь, рассказал, что белорусская фармпродукция имеет большой удельный вес на узбекском рынке. Также на встрече обсуждались пути совместного партнерства в области фармацевтической промышленности.

Целью своего визита узбекская делегация ставила изучить опыт белорусского здравоохранения. В частности интерес представляет, как совершенствуется процесс управления здравоохранением, оказание первичной и специализированной высокотехнологичной медпомощи, как выстроена работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

"Беларусь действительно является лидером в регионе по охране материнства и детства. Такие показатели наблюдаются в течение многих лет", - добавил А.Шадманов.

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки  между Беларусью и Узбекистаном было подписано в Ташкенте в сентябре 2018 года. Подписи под документом поставили министры В.Малашко и А.Шадманов по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

 
 
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Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на встрече с делегацией Минздрава Узбекистана рассказал о планах серьезно нарастить экспорт фармацевтической...
 
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