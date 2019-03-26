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Путин и Лукашенко обсудили по телефону развитие сотрудничества в рамках Союзного государства, интеграционные процессы в ЕврАзЭС- Кремль
Состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Затронута также тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
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Путин и Лукашенко обсудили по телефону развитие сотрудничества в рамках Союзного государства, интеграционные процессы в ЕврАзЭС- Кремль
Состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля....
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