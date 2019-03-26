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24 производства планируется запустить в Беларуси за 2019-й по госпрограмме инновационного развития

26.03.2019 23:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В 2019-м в Беларуси планируют запустить более 20 высокотехнологичных производств. Это предусмотрено госпрограммой инновационного развития до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 марта эту тему обсуждали в Совете Министров. В 2018 году в стране создали несколько десятков высокотехнологичных предприятий. Это позволило увеличить выпуск инновационной продукции в два раза. Более 60 % такого наукоемкого товара идет на экспорт. А значит, приносит прибыль.

24 производства планируется запустить в Беларуси за 2019-й по госпрограмме инновационного развития

Но не обошлось и без замечаний. К примеру, около десятка новых проектов работают не в полную силу, к реализации еще 14 и вовсе не приступили. Общие рекомендации – повышать финансовую дисциплину, перераспределять ресурсы и поддерживать именно высокотехнологичные производства.

24 производства планируется запустить в Беларуси за 2019-й по госпрограмме инновационного развития

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Электротранспорт, робототехника, приборостроение, биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы. Естественно, информационно-коммуникационные технологии. С принятием декрета развитие этого направления уже в прошлом году обеспечило 1,5 миллиарда долларов экспорта. Притом это практически чистый экспорт – то есть фактически без затрат. И это направление очень быстро развивается.

Очень важно, что в прошлом году у нас порядка 100 компаний относятся к высоким технологиям хай-тек. Мы планируем 24 производства запустить в этом году.

24 производства планируется запустить в Беларуси за 2019-й по госпрограмме инновационного развития

В 2018 году специалисты начинают разработку программы инновационного развития страны на следующую пятилетку.
 
 
Ссылка на источник 44
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Новости Беларуси. В 2019-м в Беларуси планируют запустить более 20 высокотехнологичных производств. Это предусмотрено госпрограммой инновационного развития до 2020...
 
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