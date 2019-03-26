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Минобороны США выделило 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

26.03.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Новости США. Это решение приняли в связи с участившимися случаями проникновения на территорию страны беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны США выделило 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

25 марта в сторону США двинулись тысячи переселенцев из стран Африки. Известно, что стена будет достигать 5,5 метров в высоту, а протяженность участка составит 91 километр. Кроме этого, часть денег направят на улучшение дорог и освещение вдоль границы.
 
 
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Новости США. Это решение приняли в связи с участившимися случаями проникновения на территорию страны беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25...
 
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