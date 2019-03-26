«Порядок бьет класс». Что говорят в АБФФ о списках, за которые якобы надо голосовать на выборах исполкома

27 марта состоится отчетно-выборная конференция Белорусской федерации футбола, на которой полномочия руководителя этой организации сложит нынешнний премьер-министр страны Сергей Румас. Единственным кандидатом на пост главы АБФФ является депутат, полковник и ветеран войны в Афганистане Владимир Базанов. И никакой интриги тут нет. Но главные страсти, похоже, разгораются по поводу выборов в исполком федерации.



Фото: abff.by

Согласно уставу АБФФ, в этот орган входит 21 человек: кроме председателя и трех его замов, сюда войдут еще 17 членов.

Изначально в исполком АБФФ был выдвинут 31 кандидат. Затем в списке кандидатов произошли изменения . По ходатайству брестского «Динамо» из него были исключены Сергей Ковальчук (спортивный директор «ФК «Динамо-Брест») и Виталий Кутузов (бывший игрок национальной сборной Беларуси).

И вот накануне конференции АБФФ корреспондентам SPORT.TUT.BY из двух источников пришел идентичный список кандидатов, поделенный на три части. В первом значится 21 фамилия (как раз равное числу членов, из которых будет составлен исполком). В другой части еще восемь фамилий, а в третьей — снявшиеся с выборов Кутузов и Ковальчук.





Такая же информация оказалась в распоряжении Tribuna.com .

В кулуарах ходят слухи про соперничество лагеря Вергейчика и лагеря Сафарьяна (во второй части списка многие из его сторонников).

Одним из тех, за кого, по всей видимости, не рекомендовано голосовать, в этом списке указан нынешний первый зампред федерации Сергей Сафарьян. SPORT.TUT.BY обратился к нему за комментарием.

— Я знаю, что такие списки раздают делегатам завтрашней конференции.

— Кто раздает?

— Те, кто имеет власть. И еще опубликуйте, что я к этим спискам отношения не имею. Чтобы не считали, что это моя провокация и попытка привлечь внимание к своей персоне, — сказал Сафарьян.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Больше по этому поводу Сафарьян ничего говорить не стал.

В верхней части списка (за кого, видимо, рекомендовано голосовать) вслед за кандидатом на пост главы АБФФ Владимиром Базановым значится нынешний генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик, который снял свою кандидатуру на выборах председателя АБФФ в пользу Базанова.

SPORT.TUT.BY дозвонился к Юрию Вергейчику и, попросив прощения за поздний звонок, обратился за комментарием. Юрий Васильевич ответил, что ничего об этих списках не знает и посоветовал утром следующего дня обратиться с этим вопросом в пресс-службу АБФФ.



Юрий Вергейчик. Фото: Кирилл Павлович, Goals.by

— Порядок бьет класс. Обратитесь завтра с утра в пресс-службу, к Алейнику (пресс-секретарю) с этим вопросом. А он спросит у Вергейчика, и он ему ответит, — сказал Вергейчик.

Отчетно выборная конференция АБФФ пройдет 27 марта. Сергей Румас, руководивший белорусским футболом с 2011 года, сложит полномочия.