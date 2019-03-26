С бородой вход воспрещен: с какими требованиями к внешнему виду сталкиваются белорусы на работе





С дискриминацией по внешнему виду в Беларуси сталкиваются 28,6% мужчин и 27,1% женщин.

Согласно результатам исследования, проведенным Общественным объединением «Гендерные перспективы» о дискриминации на рынке труда, в целом, случаи дискриминации женщин отмечают чаще, чем мужчин. Это ситуации, связанные с дискриминацией по полу, семейными обязанностями и наличием детей. Мужчины чаще всего сталкиваются с дискриминацией по возрасту.

Также 28,6% мужчин и 27,1% женщин в стране сталкиваются с необоснованными требованиями к внешнему виду. Чаще всего в такие ситуации попадали работники госсектора, сферы торговли и услуг, транспортной и даже ИТ-отрасли.

На первом месте среди дискриминирующих условий у мужчин – это необходимость носить костюм вне зависимости от погоды и наличия контакта с клиентами, на втором месте – запрет на ношение усов и бороды.

Самые распространенные требования к внешнему виду женщин – обязанность носить платья, юбки и запрет на татуировки.

Исследование также показало: на рынке труда у нас готовность отстаивать свои права в случае их нарушения не высока: с ситуацией смиряется около 62% граждан. Еще 20% хотят отстоять свои права, но ничего не делают и только 17% что-то предпринимают.

Через дресс-код лояльность к бренду

Независимый специалист по управлению персоналом Амина Идигова считает уместным дресс-код лишь в двух случаях. Первое, это когда работа сопряжена с каким-то риском. К примеру, если ты подводник, космонавт, вирусолог или химик. В этом случае основное предназначение спецодежды – предотвратить влияние опасных или вредных факторов, пояснила она.

«Во втором случае твой внешний вид должен выделять тебя из толпы. То есть это касается врачей, милиционеров и военных. Все остальные случаи – это вопрос бренда и маркетинга», – рассказала специалист.

Амина Идигова считает, что наши работодатели часто пытаются через дресс-код спровоцировать лояльность к бренду. Однако, в таком порядке это не работает, пояснила она. Потому что вначале у человека на ценностном уровне возникает сопричастность к бренду, а потом он ее выражает через одежду.

«По статистике, если твой коллектив на 60% лоялен к бренду и вовлечен, то это на 20% повышает прибыль», – сказала Амина Идигова.

Что говорят юристы?

Между тем, такое понятие как дресс-код вообще в трудовом законодательстве у нас отсутствует.

«Все, кроме средств индивидуальной защиты и санитарных правил, вне зоны деятельности законодательства», – отметила юрист, соосновательница общественной организации «Её права» Лилия Волина.

По ее словам, когда наниматель вводит определенный дресс-код, с юридической точки зрения такие требования носят исключительно рекомендательный характер.

«Между тем, в статье обязанностей нанимателей есть такая формулировка, согласно которой наниматель обязан создать условия и принимать меры для того, чтобы условия работы не влияли на жизнь, здоровье и работоспособность в трудовом процессе работников», – добавила юрист.

К слову, штрафы за несоблюдение дресс-кода с точки зрения законодательства также недопустимы.

На первый план одежда, а не компетенции

В целом, характеризуя ситуацию с дискриминацией по внешнему виду, председатель правления ОО «Гендерные перспективы» Ирина Альховка отметила, что на первый взгляд предубеждения к внешнему виду кажутся безобидными, но они могут оказать значительное негативное влияние на то, как женщины и мужчины могут реализовать себя в трудовой деятельности.

«Неоправданные требования к дресс-коду работников мешают им быть профессионалами, потому что на первый план выходят одежда и внешность, а не компетенции. Сексуализированный дресс-код, так же, как и сексизм в рекламе, объективирует работающих женщин и отвлекает от профессиональных обязанностей», – сказала она.

Как отметила Ирина Альховка, дресс-код оправдан в случаях, когда он обеспечивает безопасность работников и способствует выполнению их должностных обязанностей, и вреден тогда, когда отвлекает от работы и унижает человеческое достоинство сотрудников.

«Например, ношение халата и шапочки оправдано для поваров, потому что обеспечивает нужную гигиену в приготовлении еду, одежда врачей также очень важна для удобства и безопасности – и пациентов, и самих медработников. А вот требования носить туфли на высоком каблуке или делать яркий макияж для продавщиц или работниц салонов красоты, офисов – нет», – подчеркнула она.

Дресс-код, по ее мнению, должен учитывать не только желания и вкусы нанимателей, но и потребности работников и их права.