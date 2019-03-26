В рамках еженедельных прямых линий 30 марта состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Волковысского райисполкома Дмитрием Ивановичем Захарчуком.
Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.
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Первый заместитель председателя райисполкома проведет прямую линию
27.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
В рамках еженедельных прямых линий 30 марта состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Волковысского райисполкома Дмитрием Ивановичем Захарчуком.
Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.
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В рамках еженедельных прямых линий 30 марта состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя...
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