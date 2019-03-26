Уроки безопасности в ГУО « Красносельский ясли-сад № 1»

Волковысские спасатели 26 марта посетили малышей из детского сада № 1 в городском поселке Красносельский, чтобы рассказать им о соблюдении правил безопасности.

Вместе со спасателями юные воспитанники проиграли алгоритм действий в случае огненной трагедии: уходить из задымленного помещения, сообщить взрослым и вызвать спасателей, также с удовольствием поучаствовали в игре «Вызов службы спасения». Благодаря героям мультфильма «Волшебная книга» ребята узнали, как себя вести дома, чтобы не случилось беды. Кроме этого, работники МЧС напомнили, какие опасности могут ожидать детей на улице. Вспомнили и о других экстренных службах, номера и случаи, когда их помощь может быть необходимой. Дошколятам рассказали про значимость пожарного извещателя и огнетушителя. Желающие смогли примерить на себя элементы формы спасателя. По окончанию мероприятия всем участникам были вручены познавательные книги и раскраски.

Не обошли вниманием и работников данного учреждения. Во время беседы напомнили им правила пожарной безопасности в быту и на рабочем месте, как необходимо применять первичные средства пожаротушения, и какие необходимо выполнить действия, услышав сигнал «Внимание всем!».















