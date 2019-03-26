Анализ аварийности предыдущих лет показывает, что в конце марта–апреле происходит резкий всплеск ДТП с участием детей. Когда теплеет, дети много времени проводят на улице, а занятые взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этому. Также во время начала и окончания каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 27 марта по 5 апреля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Будь примером своему ребенку!».

С начала текущего года на дорогах страны погибли 3 ребенка, еще 50 несовершеннолетних получили травмы. Как отметили в ГАИ, 80 % ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых.