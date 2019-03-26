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Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Майами
Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами.
В матче 2-го круга Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в трех сетах взяли верх над имевшим 3-й номер посева дуэтом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия) — 7:6 (7:3), 2:6, 10:3.
В четвертьфинале Соболенко и Мертенс ждет 5-й сеяный дуэт турнира Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай). Белоруска и бельгийка встречались с ними две недели назад в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе и оказались сильнее — 6:2, 7:6 (7:5).
Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. 10 дней назад они
Белоруска Виктория Азаренко,
В начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай
А вот белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой уже завершили выступление в парном разряде турнира в Майами. Накануне в матче 1/8 финала они драматично проиграли дуэту Белинда Бенчич (Швейцария) / Дарья Касаткина (Россия) — 3:6, 6:3, 13:15.
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Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами.
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