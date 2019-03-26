Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Майами

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами.



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В матче 2-го круга Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в трех сетах взяли верх над имевшим 3-й номер посева дуэтом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия) — 7:6 (7:3), 2:6, 10:3.

В четвертьфинале Соболенко и Мертенс ждет 5-й сеяный дуэт турнира Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай). Белоруска и бельгийка встречались с ними две недели назад в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе и оказались сильнее — 6:2, 7:6 (7:5).

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. 10 дней назад они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе. Причем в финале одолели лучших парниц мира Крейчикову и Синякову.

Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире в Майами, также продолжает выступление в парных соревнованиях, где дошла до четвертьфинала. На этой стадии Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти сыграют против пары Дарья Юрак (Хорватия) / Йоана-Ралука Олару (Румыния).

В начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.

А вот белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой уже завершили выступление в парном разряде турнира в Майами. Накануне в матче 1/8 финала они драматично проиграли дуэту Белинда Бенчич (Швейцария) / Дарья Касаткина (Россия) — 3:6, 6:3, 13:15.