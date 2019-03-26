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Как выбирают породы деревьев, которые высаживают на улицах Минска?

27.03.2019 00:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главные улицы и проспекты Минска украсят новые деревья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как выбирают породы деревьев, которые высаживают на улицах Минска?

Так, на Независимости высаживают липы – эта порода наиболее устойчива к городской среде. Проспект Победителей озеленяют ясенями – самыми лиственными деревьями. А вот на улице на Притыцкого высаживают каштаны и клены.

Как выбирают породы деревьев, которые высаживают на улицах Минска?

В выборе пород прислушались к рекомендациям ученых. Всего для благоустройства столицы будет использовано более 800 деревьев.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главные улицы и проспекты Минска украсят новые деревья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, на Независимости высаживают...
 
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