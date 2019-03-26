﻿ Спасатели эвакуировали гостиницу «Турист» в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели эвакуировали гостиницу «Турист» в Минске

27.03.2019 00:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС провели учебную тренировку. Работникам показали, куда бежать в случае опасности, как правильно оказать первую помощь пострадавшим и потушить пожар подручными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели эвакуировали гостиницу «Турист» в Минске

Учения проводились три дня с разными бригадами спасателей, чтобы в случае реальной чрезвычайной ситуации пожарные без труда сориентировались в здании. Такие тренинги проводятся в рамках подготовки ко II Европейским играм. В списке для отработки эвакуации – несколько десятков объектов с массовым пребыванием людей.

Спасатели эвакуировали гостиницу «Турист» в Минске
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС провели учебную тренировку. Работникам показали, куда бежать в случае опасности, как правильно оказать первую помощь...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Порядок бьет класс». Что говорят в АБФФ о списках, за которые якобы надо голосовать на выборах исполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика