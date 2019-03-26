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Как выглядят столичные квартиры с ценой «квадрата» до 800 долларов

27.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Самую дешевую столичную квартиру можно искать не по итоговой сумме, а по цене за квадратный метр. REALTY.TUT.BY просмотрел риелторские базы и выяснил: самые бюджетные варианты жилья на вторичном рынке стоят 677−800 долларов за квадратный метр. Вот какие квартиры предлагают.

677 долларов за «квадрат»

Столько будет стоить квадратный метр в пятикомнатной сталинке на улице Карвата, 28 (микрорайон Степянка). Квартира расположена на первом этаже кирпичного дома 1939 года постройки. Ее площадь — 99 квадратных метров.


Фото: realt.by

Обратите внимание на необычную планировку жилья: в ней большая ванная комната, в которую можно попасть только через кухню. А еще есть кладовка с окном.


Фото: realt.by

Цена за квартиру — 67 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изображение: yandex.by

770 долларов за «квадрат»

Трехкомнатная квартира находится в поселке Сокол, который входит в черту Минска и относится к Октябрьскому району. Жилье площадью 71 квадратный метр расположено в панельном доме 1985 года постройки на улице Авиации, 9. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изображение: yandex.by

781 доллар за «квадрат»

Двухуровневая пятикомнатная квартира находится в каркасном доме 2000 года постройки, расположенном на проспекте Рокоссовского, 150Б. Площадь — 211 квадратных метров, с черновой отделкой. Цена — 164,8 тысячи долларов.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Изображение: yandex.by

794 доллара за «квадрат»

Эта трехкомнатная квартира с нюансом: она продается через аукцион. Начальная цена — 45 тысяч долларов в эквиваленте. Расположена квартира в хрущевке на улице Искалиева, 16 в Заводском районе столицы. Площадь квартиры — 57 квадратных метров.

Фото: cpo.by

Фото: cpo.by

Фото: cpo.by

Изображение: yandex.by

Аукцион по этой квартире пройдет 17 апреля в 15.00 по адресу: Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Документы для участия в торгах нужно подать не позднее 15 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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