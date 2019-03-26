В Гродно построят мебельную фабрику для нужд IKEA

Проект предполагает создание в Гродно нового предприятия по производству мебели. Запланировано строительство производственных помещений площадью до 20 тысяч кв. м, приобретение высокотехнологичного оборудования, создание собственной деревообрабатывающей базы и цеха по производству пеллет.





Инвестиционный проект является экспортно ориентированным. Основным потребителем продукции компании «ГАБИ-БЕЛ» станет группа компаний IKEA с рынками сбыта в странах Европейского союза и СНГ.





Планируется создать 170 новых рабочих мест.





Кластер деревообрабатывающей и мебельной промышленности занимает лидирующую позицию в структуре производства СЭЗ «Гродноинвест» и насчитывает более 20 резидентов, в числе которых предприятия группы «Кроноспан», холдинга «ЗОВ», ОАО «Мостовдрев», СООО «Мебель-Неман», ООО «Шинака Мебель Бел» и др. В 2018 году предприятия кластера произвели продукции на 830 миллионов рублей, доля в общем объеме производства составила 33%.





GABI Group — это компания со 100-процентным польским капиталом. Основным направлением деятельности компании является производство мягкой мебели. С 2013 года GABI Group сотрудничает с IKEA. Ранее проходила информация, что польская компания рассматривает возможность размещения производства в Молодечно на одной из двух площадок, размещенных на заводе металлоконструкций или заводе ЖБИ.



