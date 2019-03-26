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В Гродно построят мебельную фабрику для нужд IKEA

27.03.2019 07:32 — Разное | Партизан  
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Резидентом СЭЗ «Гродноинвест» стала компания «ГАБИ-БЕЛ», которая намерена построить мебельную фабрику. Об этом говорится на сайте свободно-экономической зоны.

Проект предполагает создание в Гродно нового предприятия по производству мебели. Запланировано строительство производственных помещений площадью до 20 тысяч кв. м, приобретение высокотехнологичного оборудования, создание собственной деревообрабатывающей базы и цеха по производству пеллет.

Инвестиционный проект является экспортно ориентированным. Основным потребителем продукции компании «ГАБИ-БЕЛ» станет группа компаний IKEA с рынками сбыта в странах Европейского союза и СНГ.

Планируется создать 170 новых рабочих мест.

Кластер деревообрабатывающей и мебельной промышленности занимает лидирующую позицию в структуре производства СЭЗ «Гродноинвест» и насчитывает более 20 резидентов, в числе которых предприятия группы «Кроноспан», холдинга «ЗОВ», ОАО «Мостовдрев», СООО «Мебель-Неман», ООО «Шинака Мебель Бел» и др. В 2018 году предприятия кластера произвели продукции на 830 миллионов рублей, доля в общем объеме производства составила 33%.

GABI Group — это компания со 100-процентным польским капиталом. Основным направлением деятельности компании является производство мягкой мебели. С 2013 года GABI Group сотрудничает с IKEA. Ранее проходила информация, что польская компания рассматривает возможность размещения производства в Молодечно на одной из двух площадок, размещенных на заводе металлоконструкций или заводе ЖБИ.


 
Теги: Гродно
 
 
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Резидентом СЭЗ «Гродноинвест» стала компания «ГАБИ-БЕЛ», которая намерена построить мебельную фабрику. Об этом говорится на сайте свободно-экономической зоны.
 
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