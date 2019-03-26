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Умер актер Нодар Мгалоблишвили — граф Калиостро в фильме «Формула любви»
Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает
Нодар Мгалоблишвили в роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Причина смерти не уточняется.
Актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в 1954 году в театре. В 1958 году актер дебютировал в кино.
Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах. Среди его работ — многосерийный фильм 1977 года «Берега», детектив «Огарева, 6». Но наиболее известная его роль — граф Калиостро в фильме «Формула любви» режиссера Марка Захарова.
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Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает «Первый канал» Грузии.
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