|
Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Японии в среду, 27 марта, сообщает Национальное метеорологическое управление страны.
Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане недалеко от юго-западного японского острова Кюсю.
Сведений о жертвах и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Японии в среду, 27 марта, сообщает Национальное метеорологическое управление страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)