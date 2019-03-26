Сильное землетрясение произошло в Японии

Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане недалеко от юго-западного японского острова Кюсю.

Сведений о жертвах и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.





Ранее сообщалось, что на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение.



