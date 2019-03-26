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Как звучит первый в мире гендерно нейтральный голос. Послушайте

27.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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На конференции SXSW в Остине, штат Техас, прозвучал гендерно нейтральный голос, который назвали Q. Его представило датское креативное агентство Virtue, об этом рассказывает РБК стиль.

Создатели позиционируют голос как альтернативу Siri, Alexa и Google Assistant, использующим женский голос в управлении приложениями.

«Технологические компании продолжают гендеризировать голоса в своих разработках по мере распространенности голосовых помощников в нашей жизни. Разработчики верят, что потребителям становится комфортнее применять эти функции», — говорится в заявлении Virtue. При этом, подчеркивает агентство, мужские голоса используются для более «авторитетных» задач, например в мобильном банкинге, в то время как женские голоса применяются преимущественно в области «сервисных» задач.

Надо созданием Q разработчики обратились к лингвисту Анне Йоргенсен из Копенгагенского университета. Она помогла определить, каким должен быть гендерно нейтральный голос. Звукорежиссеры записали пять голосов, которые максимально не ассоциировались ни с женскими, ни с мужскими, рассказывает Dezeen. Затем записи совместили с помощью программного обеспечения, использующего данные исследований Анны Йоргенсен, и убрали различия в голосах.

Результаты протестировали с помощью опроса, в котором участвовали 4600 человек из европейских стран. Участников просили оценить каждый аудиофайл по шкале от одного до пяти, где первое значение приближало голос к мужскому, а второе — к женскому. После обработки полученных данных аудиофайл снова пропустили через ПО. Процедуру повторяли, пока респонденты не сошлись во мнении, что слышат гендерно нейтральный голос.

 
 
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На конференции SXSW в Остине, штат Техас, прозвучал гендерно нейтральный голос, который назвали Q.
 
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