В Гомеле арестовали подозреваемого в изнасиловании студентки

26 марта в начале первого ночи в милицию позвонила девушка. Неизвестный изнасиловал её в районе улицы Космонавтов.

Сбивчивый голос и истерика свидетельствовали, пострадавшая находится близко к шоковому состоянию, сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Как выяснилось, жительница Речицы, студентка одного из гомельских колледжей, возвращалась домой в съёмную квартиру поздним вечером. Преступник подстерёг её возле подъезда. Он ударил девушку по голове, после чего оттащил её к ближайшем озеру.

В этот же день вечером был задержан 33-летний житель Буда-Кошелёвского района. Мужчину ранее уже судили за изнасилование и кражи. Преступник находился в гостях у своего друга. В совершенном преступлении он сознался.