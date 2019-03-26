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В Гомеле арестовали подозреваемого в изнасиловании студентки

27.03.2019 07:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомеле арестовали подозреваемого в изнасиловании студентки
УВД Гомельского облисполкома

26 марта в начале первого ночи в милицию позвонила девушка. Неизвестный изнасиловал её в районе улицы Космонавтов.

Сбивчивый голос и истерика свидетельствовали, пострадавшая находится близко к шоковому состоянию, сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Как выяснилось, жительница Речицы, студентка одного из гомельских колледжей, возвращалась домой в съёмную квартиру поздним вечером. Преступник подстерёг её возле подъезда. Он ударил девушку по голове, после чего оттащил её к ближайшем озеру. 

В этот же день вечером был задержан 33-летний житель Буда-Кошелёвского района. Мужчину ранее уже судили за изнасилование и кражи. Преступник находился в гостях у своего друга. В совершенном преступлении он сознался. 

Возбуждено уголовное дело. Санкция по статье – лишение свободы на срок от 5 до 13 лет. 

В Гомеле арестовали подозреваемого в изнасиловании студентки
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