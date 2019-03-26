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Суд освободил от ответственности продавшего ружье 82-летнего жителя Ивенца

27.03.2019 07:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Суд освободил от ответственности продавшего ружье 82-летнего жителя Ивенца
АиФ

Пожилой человек предстал перед судом после того, как продал жителю Смоленской области свое зарегистрированное ружье, которым давно уже не пользовался, сообщает БЕЛТА.

Постановлением суда мужчину освободили от уголовной ответственности, производство по делу прекратили. Причина – утрата общественной опасности.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена, арест, наложенный на имущество, снят, сообщили в Верховном суде Республики Беларусь. 

Суд освободил от ответственности продавшего ружье 82-летнего жителя Ивенца
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Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.295-1 УК (незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия).
 
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