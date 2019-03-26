Суд освободил от ответственности продавшего ружье 82-летнего жителя Ивенца

Пожилой человек предстал перед судом после того, как продал жителю Смоленской области свое зарегистрированное ружье, которым давно уже не пользовался, сообщает БЕЛТА .

Постановлением суда мужчину освободили от уголовной ответственности, производство по делу прекратили. Причина – утрата общественной опасности.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена, арест, наложенный на имущество, снят, сообщили в Верховном суде Республики Беларусь.

Экс-начальник ГУПР Мингорисполкома приговорен к 14 годам колонии Подробнее