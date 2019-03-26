Ищи вдохновение в природе. Объявлен конкурс «Природа и животный мир Беларуси»





В целях популяризации бережного отношения к природе, а также воспитания в детях любви к творчеству Белорусское общество охотников и рыболовов объявило конкурс «Природа и животный мир Беларуси». К участию в нем приглашаются учащиеся учреждений общего среднего образования.

Состязание проводится в трех номинациях: фотография, рисунок, литературное произведение. Требования к работам можно узнать по телефону 2-10-81. Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» необходимо предоставить до 31 октября текущего года в Вороновскую районную организационную структуру РГОО «БООР» по адресу: г.п. Вороново, ул. Канарчика, 4.

Среди критериев оценки — соответствие тематике, оригинальность идеи, нестандартное художественное решение, креативность, качество исполнения и другое. Оргкомитет определит победителей с присуждением I, II и III мест в каждой из трех номинаций. Победившие на районном этапе продолжат борьбу на областном. Лучшие работы будут отмечены дипломами и подарками.

Галина ШЛЕМПО.