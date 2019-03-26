﻿ Ищи вдохновение в природе. Объявлен конкурс «Природа и животный мир Беларуси». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ищи вдохновение в природе. Объявлен конкурс «Природа и животный мир Беларуси»

27.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Ищи вдохновение в природе. Объявлен конкурс «Природа и животный мир Беларуси»

В целях популяризации бережного отношения к природе, а также воспитания в детях любви к творчеству Белорусское общество охотников и рыболовов объявило конкурс «Природа и животный мир Беларуси». К участию в нем приглашаются учащиеся учреждений общего среднего образования.

Состязание проводится в трех номинациях: фотография, рисунок, литературное произведение. Требования к работам можно узнать по телефону 2-10-81. Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» необходимо предоставить до 31 октября текущего года в Вороновскую районную организационную структуру РГОО «БООР» по адресу: г.п. Вороново, ул. Канарчика, 4.

Среди критериев оценки — соответствие тематике, оригинальность идеи, нестандартное художественное решение, креативность, качество исполнения и другое. Оргкомитет определит победителей с присуждением I, II и III мест в каждой из трех номинаций. Победившие на районном этапе продолжат борьбу на областном. Лучшие работы будут отмечены дипломами и подарками.

Галина ШЛЕМПО.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях популяризации бережного отношения к природе, а также воспитания в детях любви к творчеству Белорусское общество охотников и рыболовов объявило конкурс...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, сколько уволят людей после реорганизации Белоозерского энергомеханического завода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика