                           Памятка

Функции ответственного специалиста по вопросам, касающихся безопасности перевозки опасных грузов, должны быть изложены в должностной инструкции.

В функции специалиста входит контроль за следующими видами практики и процедурами, связанными с соответствующей деятельностью организации, включая:

-использование транспортных средств, иных объектов перевозки в соответствии с требованиями, установленными актами законодательства в области перевозки опасных грузов, в том числе обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

-представление в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь в органы государственного надзора достоверной информации о транспортных средствах, находящихся в их собственности;

-проведение испытаний, периодических проверок, освидетельствований, технического диагностирования транспортных средств, коммуникаций и технических устройств, применяемых при перевозке опасных грузов, в установленные законодательством Республики Беларусь сроки;