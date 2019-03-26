Хоккеисты «Немана» после двух домашних поражений сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси

Хоккеисты гродненского «Немана» после двух домашних поражений одержали две выездные победы над солигорским «Шахтером» и сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси.



Фото: hockey.by

26 марта в четвертом поединке серии в Солигорске для выявления сильнейшего потребовался овертайм.

«Шахтер-Солигорск» — «Неман-Гродно» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

26 марта. Солигорск, Спортивно-зрелищный комплекс. 1630 зрителей.

«Шахтер»: Карнаухов; Устиненко — Достанко, Демков — Камбович — Горбунов; Шелег (капитан) — Бокун, Бовбель — Туркин — Дадонов; Заламай — Станкевич, Левко — Карабанов — Андрущенко; Землянкин — А. Усенко — Литвинов; И. Сушко, Рядченко.

«Неман»: Трус; Коршунов (капитан) — Бадун, С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Хоромандо — Крыскин, Амброжейчик — Ремезов — Левша; Петров — Гришанов, Малиновский — Смуров — Е. Степанов; Козячий — Савинов — Якущенок; Божко.

Шайбы: 0:1 — Хоромандо (Крыскин, Козячий, 13.44,), 1:1 — Горбунов (Демков, Камбович, 53.24), 1:2 — Ремезов (Левша, Савинов, 72.19).

Броски: 36−26 (9−5, 7−6, 16−6, 4−9).

Штраф: 10−12.

Таким образом, противостояние «Немана» и «Шахтера» растянется минимум до 6 поединков.

Ход полуфинальной серии Кубка президента (до 4 побед):

«Неман-Гродно» (2) — «Шахтер-Солигорск» (3) — 2:2 ( 0:1 , 2:5 , 4:2 , 2:1 ОТ).

Следующие поединки пройдут 28 марта (в Гродно), 30 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 1 апреля (в Гродно).

Сергей Пушков (главный тренер «Немана»):

— Наверное, сегодня самый сложный матч в этой серии?

— Думаю, первый был тоже достаточно сложным, когда на протяжении всего поединка счет на табло был 0:0, и одна ошибка привела к поражению. Все матчи выдались сложными для обеих команд. Хотя на этот раз по накалу было непросто. Понятно, что поражение осложнило бы всю серию. Рад тому, что ребята продемонстрировали хорошую дисциплину, заряженность на победу, командный дух. Думаю, вполне заслуженно мы победили: было сложно, все-таки матч с овертаймом.

— Удалось унять тот порыв «Шахтера», который был в третьем периоде?

— Команда сегодня очень хорошо сыграла в обороне. Вчера мы больше внимания уделили этому аспекту, поэтому и в обороне были более надежными. Единственная ошибка, когда сыграли в тело, была грубой, и привела к взятию ворот. Остальные ошибки — чисто игровые.

— В овертайме побеждает тот, кто???

— С моей точки зрения, мы в овертайме выглядели предпочтительнее, нежели «Шахтер». Наверное, побольше силенок осталось. Видимо, за старания нам была дана эта победа. То, что мы потеряли у себя дома, наверстали в гостях. У нас есть день, чтобы восстановиться, и будем с новыми силами начинать все заново. Я сразу говорил, что серия затянется.

— Насколько Амброжейчик смог заменить Кислого?

— Совершенно понятно, что он не смог заменить Кислого. Когда звено играет вместе практически второй сезон, вот так заменить одного игрока другим достаточно сложно.

— Как оцените игру Божко?

— Могу сказать, что он надежно сыграл в обороне. К нему нет никаких претензий. Он сделал то, что был должен, и хорошо выглядел. Конечно, они поиграли лишь половину матча, это понятно — ребята молодые. Накал был весьма высок. Половину игры помогли команде, а затем мы перешли на игру в три звена, — приводит слова наставника официальный сайт ФХБ.

Дмитрий Шульга (главный тренер «Шахтера»):

— Надо отметить, что два периода было сложно добиться эффективности от нападающих: не лезли на ворота, не попадали в них, сбивались больше на передачи в сторону. Только в третьем периоде ребята начали выполнять то, о чем мы их просили. Была низкой эффективность нападающих. Забили всего один гол, хотя моменты имели.

— У вас есть ответ на вопрос, почему так случилось?

— Такое бывает. Сегодня мы были как никогда близки к победе. Но, думаю, стереотип мы все равно сломаем. На самом деле хороший матч сегодня был. В целом игровое задание выполнили, самоотдача игроков была на уровне. Хотя первый гол был ненужным. К нему привела позиционная ошибка. Но все равно ребята сумели вытащить игру. В овертайме допустили ошибку в средней зоне и получили за это гол.

— Как оцениваете игру Карнаухова?

— Учитывая тот факт, что он давно не играл, выглядел довольно неплохо. Понятно, что ошибки будут, без них никуда, тем более при условии отсутствия игровой практики.

— Почему решили именно сегодня поставить в ворота Михаила?

— Четыре пропущенные шайбы в прошлой игре — это довольно много. Мы решили дать Максиму немного отдохнуть.

— С точки зрения психологии, сейчас перевес на вашей стороне?

— Мы все начинаем сначала. Играем дальше, ничего страшного, — сказал наставник «Шахтера».

Как уже сообщалось, первым финалистом плей-офф стала минская «Юность», уже обеспечившая себе минимум серебряные медали.

Итог полуфинальной серии Кубка президента (до 4 побед):

«Юность-Минск» (1) — «Динамо-Молодечно» (4) — 4:0 ( 4:1 , 4:1 , 3:2 , 6:3).

«Динамо-Молодечно» в серии до трех побед поспорит за бронзу с неудачником другой полуфинальной серии, в которой сражаются гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер». Здесь пока лидируют горняки.

Матчи финальной серии Кубка президента пройдут до 4 побед. Они намечены на 3 и 4 апреля (на льду «Чижовка-Арены»), 7 и 8 апреля (на льду соперника «Юности» — в Гродно или Солигорске) и, если потребуется, 10 апреля (в Минске), 12 апреля (в Гродно или Солигорске), 14 апреля (в Минске).

Матчи серии за бронзовые медали пройдут 5, 6, 9 и, если понадобится, 10 и 12 (или 13) апреля. Обладателем бронзовых медалей станет команда, одержавшая три победы в серии.

Чаще всех, по 7 раз, чемпионами Беларуси становились минская «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, причем всякий раз команду приводил к золоту ее бессменный наставник Михаил Захаров) и гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018). При этом любопытно, что главный тренер «Немана» Сергей Пушков ни разу не проиграл финал Кубка президента Михаилу Захарову, оставив его с серебром в 2014, 2017 и 2018 годах.

Канувший в Лету столичный клуб «Тивали» завоевывал золото четырежды — в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах. По два раза вершина покорялась новополоцкому «Полимиру» (1996, 1997) и позже прекратившему существование минскому «Керамину» (2002, 2008), по разу — «Гомелю» (2003), минскому «Динамо» (2007), жлобинскому «Металлургу» (2012) и солигорскому «Шахтеру» (2015).