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«Если знать законы, можно ездить бесплатно». Столичная служба такси безуспешно борется с нелегалами

27.03.2019 08:09 — Разное | Tut.by  
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Константин Королев руководит одной из столичных служб такси уже несколько лет. Правда, сейчас, по его словам, все идет к закрытию бизнеса. Все потому, что хочет работать строго по букве закона, но при этом не может набрать в штат водителей, которые привыкли к полулегальной работе. А у Константина все строго: оборудование автомобиля по всем правилам такси, никаких перевозок под «черным флагом», прохождение врача-механика, страховка, техосмотр каждые полгода.


«Нет таксометра — можно не платить за поездку»

Константин говорит, что водители попросту не хотят к нему идти, в штате недобор, служба не может удовлетворить спрос. И глядя на то, как работает весь рынок такси, Константин решил задать некоторые вопросы чиновникам. В последнее время он буквально бомбардировал письмами, жалобами и запросами все причастные к работе такси ведомства: Транспортную инспекцию, Министерство по налогам и сборам, Минтранс, МАРТ, Минфин.

— Меня просто удивляет, какая сейчас вседозволенность на этом рынке. Работают по каким-то своим неписаным правилам. Давайте начнем с элементарных вещей. Все автомобили-такси должны быть оборудованы кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, прошедшим метрологический контроль и включенным в государственный реестр моделей. В данный реестр включены два измерительных прибора: «БелТАКС» и «Геомер». Они измеряют километраж, время нахождения в пути и так далее. Эти измерительные приборы проходят поверку раз в полгода. Подключаются непосредственно к автомобилю. На каждом из них находится не менее пяти пломб, подтверждающих точность расчетов. Допустимая погрешность данных измерительных приборов составляет полметра, — объясняет тонкости работы Константин. — В то же время у информационной системы (приложения), которая работает по спутникам GPS, она составляет десять метров. Информационная система не может определить радиус колеса, вес автомобиля и точность времени нахождения в пути. Но при этом используется для расчета стоимости поездки. А это незаконно.


Здесь стоит уточнить, что после прихода крупных агрегаторов в пункте 13 Правил автомобильных перевозок появилось исключение: кассовый аппарат, совмещенный с таксометром, не нужен при перевозке пассажиров автомобилями-такси, заказанными с использованием электронной информационной системы (читай — мобильного приложения) с функцией оплаты в безналичном порядке. Оплата в безналичном порядке — это когда списание средств происходит автоматически, с привязанной к приложению банковской карты. К этому способу уже привыкли, это удобно, аналогичные схемы внедряют некоторые традиционные службы, например, «Столица 135».

— Но каким образом мобильное приложение рассчитывает стоимость поездки, если по закону это может делать только таксометр? Приложение не проходило метрологический контроль и никем не поверено. Я в налоговой объясняю, что в магазине ж вам не взвешивают товар смартфоном. Есть поверенные весы. А чем услуга такси отличается от продажи товара в магазине? — негодует руководитель службы такси.

Как мы знаем, практически все белорусские службы такси используют мобильные приложения для поиска и заказа автомобиля. Они умеют считать примерную стоимость поездки, но окончательный расчет происходит с водителем наличными либо банковской картой через терминал. А это значит, что в автомобиле-такси, даже если вы его вызвали через мобильное приложение, должен работать кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром. Если его нет или он есть, но не включен, пассажир имеет полное право не платить за поездку.

— У меня все знакомые ездят по городу на такси бесплатно. Это я их научил. Если в машине нет таксометра, просто по программе рассчитали протяженность и стоимость поездки — то есть пункт 162 Правил автомобильных перевозок. Там четко сказано, что если таксометр не установлен либо не был включен до начала поездки, то вы имеете право не платить. И этим можно пользоваться. Уже даже милиция на такие вызовы от таксистов не ездит, — уверяет Константин.

По словам Константина, некоторые перевозчики используют вместо таксометров, совмещенных с кассовым аппаратом, просто кассовые аппараты марок «Меркурий» и «Титан». И это незаконно. Есть уточнение Совета министров, в котором указано, где могут использоваться кассовые аппараты такого типа.

— И там четко написано, выделено жирными буквами: «кроме автотранспорта». А таксисты его все равно используют. Все это я доносил и до Минтранса, и до МНС. Я отправлял в налоговую факты использования неправильных аппаратов, с именами перевозчиков, но никаких действий не было предпринято.

«На жесткие вопросы — только формальные ответы»

Константин принес в редакцию целую кипу документов. Здесь вся переписка с государственными органами: вопросы и официальные ответы. Например, кроме того, что мы уже перечислили выше, есть главный вопрос: почему с этим произволом никак не борются?


Минтранс ответил неравнодушному таксисту, что в 2019 году был проведен визуальный осмотр 500 автомобилей-такси. В ходе осмотра выяснилось, что большая часть машин оформлена с нарушением Правил автомобильных перевозок: отсутствуют по всей длине на боковых поверхностях полосы желтого цвета, опознавательный фонарь оранжевого цвета, отличительный знак обслуживания, либо имелись только отдельные элементы оформления автомобиля-такси. Проверены 86 автомобилей-такси — все оказались оборудованы кассовыми суммирующими аппаратами, совмещенными с таксометрами, включенными в Государственный реестр моделей. Выявлено 6 фактов отсутствия у водителя необходимых документов.

За январь-октябрь 2018 года налоговыми органами было установлено 917 фактов нарушения законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том числе выявлено 651 лицо, осуществляющее незарегистрированную предпринимательскую деятельность.

Правда, по словам Константина, проблему на рынке такси это не решает.

«Ездят и лишенцы, и даже сумасшедшие»

Еще одна беда — подбор кадров для работы в такси. Раньше такси было лицензируемым видом деятельности, теперь же, по сути, таксистом можно стать за полчаса. Достаточно позвонить по телефону и скачать на телефон приложение. При установке приложения необходимо указать минимальные сведения: имя, фамилию, марку автомобиля — и все.

— Раньше это называлось ездой под «черным флагом», на гражданской машине. Это дело жестко контролировала Транспортная инспекция. А сейчас кто хочет, тот этим и занимается. Нет ни таксометра, ни кассового аппарата. Закачал приложение (это стоит 25 рублей) — и все, ты уже таксист.


Константин говорит, что писал даже в Министерство антимонопольного регулирования (МАРТ) о том, что нарушается Закон о рекламе. Человек, который вызывает такси, подразумевает, что к нему приедет, во-первых, водитель-профессионал, который прошел курсы такси. Что он имеет справку о здоровье с правом найма и стаж вождения больше двух лет. И у которого, наконец, есть водительские права. Машина должна иметь на бортах желтые полосы, плафон, таксометр, совмещенный с кассовым аппаратом. Плюс к этому прейскурант на бейдже и бейдж с фотографией водителя.

— Да бог с ними, с этими агрегаторами. Это мировые корпорации, мы их не победим. Они были, есть и будут. С ними бороться бесполезно. Другое дело, что на этом фоне даже честные службы такси разрешили своим водителям ездить с кассовыми аппаратами без таксометров. И еще нюанс: если ты с кассовым аппаратом, то можешь не проходить врача-механика. Если с таксометром, то обязан. Только врач-механик может выпустить на линию.

Константин уверен, что в такси сейчас работают очень много водителей, лишенных водительских прав за «пьянку». Руководитель службы такси даже отправлял в ГАИ запрос с данными о водителях, которые лишены прав, но по-прежнему работают в такси. И вот какой ответ получил:

«Указанная в Вашем обращении информация о водителях, не имеющих права управления транспортными средствами, и, с Ваших слов, принятых на работу в качестве водителей автомобилей-такси, не может являться основанием для начала административного процесса. Вместе с тем при сверке информации о водителях, указанных в обращении, с данными АИС „ГАИ-Центр“ установлено, что данные водители не имеют права управления транспортными средствами, при этом некоторые из них, согласно сведениям информационно-поискового комплекса ФСЗН, работают в организациях, связанных с деятельностью такси».

— Недавно ехал, видел своего бывшего водителя. Зимой он на машине с пассажирами перевернулся. Слава богу, пассажиры не пострадали, зато у водителя было 1,5 промилле. Он рассказывал, что пиво с утра пил, но полтора промилле — это явно не пиво. Водителя уволили, а КАСКО по машине нам не оплатили. Естественно, его лишили прав. И вот недавно я его вижу за рулем такси! Я звоню в ГАИ, говорю: как такое возможно? Вроде как приехали, наказали, но через четыре дня я его вижу снова, — удивляется Константин.

Раньше для работы в такси требовалось пройти курсы, получить медицинскую справку с правом найма. Сейчас все процедуры значительно упрощены, и это не считая того, что отменили лицензирование для занятия перевозками автомобилями-такси.

— Хотя от всего тоже не застрахуешься, конечно. У меня лет пять назад был случай. Пришел водитель на работу, вроде адекватный, справку предоставил. Отработал какое-то время, и вдруг мне звонок: сотрудник милиции говорит, что поступило заявление на такого-то водителя, мол, как его найти.

— А что случилось? — спрашиваю. Мне отвечают, что произошла вроде как попытка изнасилования девушки-пассажирки. Я не знаю, что делать. Водителю лет пятьдесят, не думаю, что он бы что-то такое делал… Приезжаю в милицию, стоит девушка, вся заплаканная, рассказывает: «Ехала в клуб. Вызвала такси, села к нему. Он меня повез, потом куда-то свернул, говорит: „Подожди, тут надо заехать кое-куда“. Завез меня в лес, у него там какая-то поляна…» И он всю ночь рассказывал ей, как сейчас прилетят инопланетяне и будут с ней вступать в контакт. Потом он ее отвез домой, говорит, что ничего не помнит. Оказалось, он частый посетитель психдиспансера, каждые три месяца лежит. А справку купил.

И таких историй у Константина десятки. Но пока его многостраничная переписка с госорганами результатов не приносит. Разве что на руках у него — пачка официальных ответов, которые пока не сильно изменили ситуацию.

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Управляющий одной из столичных служб такси вынужден закрывать бизнес, потому что хочет работать строго по закону, и призывает власти навести порядок в сфере...
 
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