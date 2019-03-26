Что лучше? Huawei P30 Pro против Samsung Galaxy S10+ в ночной съемке

Вчера Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Основная «фишка» последнего — продвинутая основная камера с четырьмя модулями. Мы решили проверить, как P30 Pro снимает вечером на закате и ночью при плохом освещении, и сравнить его с последним топовым смартфоном компании Samsung — Galaxy S10+.



На фото Huawei P30 Pro

В конце статьи не забудьте проголосовать за смартфон, фотографии с которого вам понравились больше всего!

Huawei P30 Pro оснастили четверной камерой (если считать с 3D ToF-модулем). Разрешение первого датчика — 40 Мп (f/1.6), второго суперширокоугольного — 20 Мп (f/2.2), третьего телефото — 8 Мп (f/3.4). В наличии и искусственный интеллект (AI) для автоматической настройки различных параметров при съемке.

Samsung Galaxy S10+ может похвастаться тройным фотомодулем. Разрешение основного модуля — 12 Мп (f1.5−2.4), второго телефото — 12 Мп (f/2.4), третьего суперширокоугольного — 16 Мп (f2.2). В наличии также есть ИИ для автоматического улучшения снимков.

Об основной особенности камеры P30 Pro — 10-кратном зуме — поговорим немного позже в полном обзоре нового флагмана, а пока сравним, как два устройства снимают на основные фотодатчики в полностью автоматическом режиме с включенным ИИ.

Первая пара фотографий всегда такая: Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+. Вторая пара — увеличенные (кадрированные) области на снимках с тех же смартфонов:

1.

















2.

















3.

















4.

















5.

















6.

















7.

















8.

















9.

















Опрос Какой из смартфонов снимает лучше? Huawei P30 Pro

Samsung Galaxy S10+ 91 голос Результаты опроса