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Названы самые посещаемые театры Беларуси

27.03.2019 08:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Названы самые посещаемые театры Беларуси
БЕЛТА

Лидеры среди проф. театров по числу посещений в 2018 году:

  • Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь - 247,2 тыс. посещений,
  • Белорусский государственный академический музыкальный театр - 136,1 тыс.,
  • Гродненский областной театр кукол - 94,7 тыс.

Среди столичных театров особенно популярны Национальный академический Большой театр оперы и балета (на него приходится 13,9% зрительской активности), Белорусский государственный академический музыкальный театр (7,6%), Национальный академический драматический театр имени М. Горького (5%), Национальный академический театр имени Янки Купалы (4,9%), сообщает Белстат.

27 марта отмечается Всемирный день театра – интернациональный профессиональный праздник театральных работников и миллионов зрителей.

В Республике Беларусь на конец 2018 года работало 29 профессиональных театров различных жанров: 20 драматических и музыкальных, 8 детских и юного зрителя, 1 оперы и балета. 

Названы самые посещаемые театры Беларуси
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Лидирует по числу посещений в 2018 году Национальный академический Большой театр оперы и балета.
 
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