Названы самые посещаемые театры Беларуси

Лидеры среди проф. театров по числу посещений в 2018 году:

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь - 247,2 тыс. посещений,

Белорусский государственный академический музыкальный театр - 136,1 тыс.,

Гродненский областной театр кукол - 94,7 тыс.

Среди столичных театров особенно популярны Национальный академический Большой театр оперы и балета (на него приходится 13,9% зрительской активности), Белорусский государственный академический музыкальный театр (7,6%), Национальный академический драматический театр имени М. Горького (5%), Национальный академический театр имени Янки Купалы (4,9%), сообщает Белстат.

27 марта отмечается Всемирный день театра – интернациональный профессиональный праздник театральных работников и миллионов зрителей.