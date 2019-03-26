США планируют отправить на Луну астронавтов в течение пяти лет - Пенс

США рассчитывают отправить астронавтов на Луну в ближайшие годы, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Согласно утвержденной политике нашей администрации, Соединенные Штаты Америки в течение пяти лет вновь отправят американских астронавтов на Луну", - сказал он, выступая в штате Алабама.

"Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американскими астронавтами, которые отправятся (на Луну - ИФ) на американской космической ракете, запущенной с территории США", - отметил он.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о планах возобновления пилотируемых экспедиций на Луну, которые завершились после полета космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году. Впервые посадку астронавтов на поверхность Луны 20 июля 1969 года совершил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". На поверхность Луны вступили командир посадочного модуля "Аполлона" Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин.