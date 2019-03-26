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Микрозелень на подоконнике: базилик и латук к столу каждый день

27.03.2019 08:08 — Разное | Интерфакс  
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Чтобы вырастить свежую зелень на подоконнике, больших умений и дополнительных соток не требуется. В последние несколько лет особую популярность приобрела микрозелень – семена, которые дают урожай уже спустя 7-10 дней после посадки.

Микрозелень на подоконнике: базилик и латук к столу каждый день
Что такое микрозелень?

По сути, это молодая ботва растений – небольшая, нежная и обогащенная витаминами. Высота микрозелени составляет 2-3 см. Она представляет собой семидоли с 2-3 листиками – нечто среднее между проростками и взрослой зеленью.

В качестве микрозелени выращивают салат, пряные травы, лук, редис, дайкон, свеклу, злаки, амарант, подсолнечник, нут, капусту.

Микрозелень на подоконнике: базилик и латук к столу каждый день
Где взять и как посадить?

Семена микрозелени продаются среди обычных семян в специализированных магазинах, а также в магазинах здорового питания. Внешне они несколько отличаются от простых семян, имеют более гранулированную структуру.

Особенность микрозелени в том, что прорастать она может даже без грунта. Достаточно распределить их в проращивателе – контейнере с водой, либо в обычных небольших контейнерах, налив туда воды. Контейнер необходимо поместить на подоконник, либо в любое другое светлое и теплое место. И следить за постоянной влажностью, обновляя воду.

Уже через несколько дней из семян появятся первые ростки, а через неделю микрозелень можно срезать обычными ножницами и добавлять в еду.

Микрозелень на подоконнике: базилик и латук к столу каждый день
Чем полезна микрозелень?

Прежде всего, витаминами. Вся микрозелень богата витамином С, кроме того, многие имеют в своем составе комплекс витаминов А, К, Е, В, РР. Все данные о полезных свойствах конкретной микрозелени указаны на ее упаковке.

Кроме того, микрозелень, регулярно употребляемая в пищу, помогает бороться с токсинами, улучшает пищеварение и укрепляет нервную и иммунную системы.

Требования к семенам микрозелени крайне высоки. Производитель гарантирует отсутствие в них пестицидов и прочей химии.

Микрозелень на подоконнике: базилик и латук к столу каждый день
Кулинарные изыски: люцерна с творогом и редис с креветками

Употребляя микрозелень в пищу, помните главное правило: есть ее надо только в сыром виде. При термообработке она потеряет большинство своих полезных свойств.

Именно поэтому чаще всего микрозелень используют в салаты. Также ее можно добавлять в соусы и гарниры, использовать в бутербродах и украшать ей практически любые блюда. Практически любая зелень, от шпината до люцерны, прекрасно сочетается с творогом. А микрозелень редиса, например, дает отличный вкус креветкам.

Микрозелень на подоконнике: базилик и латук к столу каждый день
Микрозелень на подоконнике: базилик и латук к столу каждый день

 
 
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Чтобы вырастить свежую зелень на подоконнике, больших умений и дополнительных соток не требуется. В последние несколько лет особую популярность приобрела...
 
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