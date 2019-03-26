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Как наладить пищеварение

27.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Нормализация пищеварения – настолько деликатная тема, что не каждый может себе позволить поговорить об этом даже со специалистом. Если вы столкнулись с этой проблемой единожды, то ничего страшного, но если трудности возникают постоянно, стоит задуматься: а есть ли смысл постоянно прибегать к слабительным препаратам или лучше пересмотреть свой образ жизни? Interfax.by расскажет, что стоит добавить в свою жизнь, чтобы каждый прием пищи не превращался в лотерею.

Вода

Обезвоживание тянет за собой большое количество неприятностей: от кожных проблем до лишнего веса. Поэтому пейте. Лучше употреблять воду комнатной температуры, а с утра рекомендуется пить теплую воду.

Как наладить пищеварение
Клетчатка

Регулярную работу кишечника обеспечат даже 25-30 грамм клетчатки в день. Отруби, овсянка, сыпучая клетчатка – подойдет все. Единственное, помните, что нельзя начинать резко употреблять много этого нутриента, иначе столкнетесь с болями в животе и проблемами со стулом.

Орехи

Мононенасыщенные жиры и клетчатка - вот главные достоинства миндаля, кешью и грецких орехов.  Отличный "смазочный материал" для пищеварительной системы.

Семена льна

Еще один источник клетчатки. Так как зерна не перевариваются, перед употреблением их необходимо растолочь в муку. Необязательно есть семена льна ложками, добавляйте их в привычные блюда. А если залить семена льна водой на некоторое время, получите мега-сытную субстанцию.

Как наладить пищеварение
Листовая зелень

Здесь и клетчатка, и улучшение гидратации организма. Салат хорош тем, что очень диетичен, поэтому можно ежедневно употреблять его в больших количествах.

Чернослив

О его слабительных свойствах знают уже давно. А теперь еще и доказано, что регулярное употребление чернослива предотвращает развитие рака кишечника.

Фасоль

Фасоль не только имеет огромный заряд клетчатки (15 грамм на чашку), но и невероятна богата белком, который способствует насыщению.

Бананы

Как наладить пищеварение
Бананы, особенно зеленые, снабдят ваш организм специальным видом растворимой клетчатки, питающей и стимулирующей рост числа "хороших" бактерий кишечника.

Специи

Смело добавляйте в блюда кумин, куркуму, имбирь, кайенский и черный перец, розмарин, орегано, гвоздику, семена кориандра – они не только сделают пищу в разы вкуснее, но поспособствуют скорейшему выведению из организма продуктов распада.

Движение

Не забывайте о физической активности. Она, как ничто другое стимулирует работу кишечника. Оказывает механическое воздействие на внутренние органы, укрепляет пресс и разгоняет метаболизм.

Выберите самые подходящие вам пункты и оцените, насколько это эффективно.

 

 
 
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Нормализация пищеварения – настолько деликатная тема, что не каждый может себе позволить поговорить об этом даже со специалистом. Если вы столкнулись с этой...
 
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