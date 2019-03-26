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29 марта пройдёт «прямая линия» по вопросам паспортной работы и выезда за границу
27.03.2019 — Разное | Герой працы
29 марта 2019 года с 9.00 до 10.00 по телефону 4 14 32 «прямую телефонную линию» с населением по вопросам паспортной работы и выезда за границу проведёт ведущий специалист группы по гражданству и миграции отдела внутренних дел Шумилинского райисполкома Прокофьева Елена Исаковна.
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29 марта пройдёт «прямая линия» по вопросам паспортной работы и выезда за границу 29 марта 2019 года с 9.00 до 10.00 по телефону 4 14 32 «прямую телефонную линию» с...
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