ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я не боюсь стареть. Болеть - боюсь». «Одно утро» с ведущей Еленой Спиридович

27.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В проекте LADY «Одно утро» мы просим любимиц публики рассказать о том, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Заглядываем в их косметички и изучаем содержимое туалетных столиков. 

Мы начали с медийных персон:

Потом заглянули в гости к победительницам конкурсов красоты:

И узнали о том, как за собой ухаживают профессиональные спортсменки:

В этот раз мы «поймали» известную ведущую Елену Спиридович сразу после съемок на телевидении, чтобы она не только показала, как «поженить» «Сhanel» и «Белиту» в своей косметичке, но и рассказала, почему ее дом — запретное место для посещений и отчего экзотическим деликатесам она предпочитает простую перловку.


— Как начинается ваше утро? Завтрак у вас, как у всех: кофе и побежала?

— Долгое время я вообще не завтракала. Но не потому, что не хотела утром есть. Просто я не люблю приятные вещи (а еду я отношу к приятным вещам) делать второпях. Завтрак не должен быть набегу, с телефоном наперевес, жуя и прихлебывая, параллельно причесываясь и так далее. Вот это точно не по мне. Теперь у меня есть возможность не торопиться и наслаждаться завтраком не спеша, за красиво сервированным столом.

В нашей семье завтрак кто хочет — тот и готовит. Нет «обязаловки» про кофе в постель. Сегодня, например, был абсолютно потрясающий завтрак. Случай помог. По просьбе мужа (муж Елены Спиридович — известный режиссер Юрий Бреус. — Прим. ред.) я готовила груцу. Груца в переводе с белорусского — перловая каша. В моем исполнении, это — две части перловой крупы и одна часть сушеного гороха. Отдельно на сковородке: много шампиньонов, лука и моркови. Когда каша почти сварилась — всё объединяем. Я уже много лет дружу с мультиваркой, но почему-то в этот раз «умная кастрюля» не отключила подогрев готового блюда спустя полчаса, а грела кашу всю ночь. Получился эффект русской печки. Ничего не подгорело, не испортилось — наоборот, стало удивительно вкусным. Вот такой, например, мой завтрак.

— Не отказалась бы попробовать, но мы с вами в кафе. Вы придерживаетесь принципа «Мой дом — моя крепость», поэтому у вас не бывает случайных гостей. Всегда так было?

— Не всегда. Мой муж раньше любил зазывать в гости огромные компании. До смешного доходило: я брала с него честное слово, что сегодня — никаких гостей. Но снова мы идем в ресторан на чей-нибудь день рождения, и в конце вечера он непременно говорит: «Хотя я и дал слово своей жене, но не могу поступить иначе. Поэтому все сейчас срочно собираются и едут к нам в гости». Потому что у нас там какое-нибудь вино, или сыр, или что-то такое другое есть, чего в ресторане нет, но всем надо обязательно попробовать. Сейчас такого уже нет. Повзрослели (смеется).

— Вернемся к утренним ритуалам. Любите бодрящий душ по утрам?

— Если не душ, то хорошее умывание. Но обязательно теплой водой, холодную воду даже пить не люблю. Даже обязательный стакан воды с утра также будет комнатной температуры. Какими уходами я еще себя побаловала с утра? Сегодня сделала маску для волос: впереди — эфирные дни, а значит, волосам нужна защита. Их как минимум 4−5 раз будут укладывать горячими утюжками. Заодно нанесла на эти же пятнадцать минут маску для лица.


Цветная тушь от Relouis

— Есть ли у вас любимый макияж?

— Я вообще не люблю краситься, да и не умею. Поэтому в обычной жизни выбираю естественный макияж, который незаметен на лице. Для кадра и концертов, конечно же, мне делают яркий, с использованием очень стойких профессиональных средств. Но когда я просто иду в гости или погулять, то на моем лице максимум будет легкий ВВ-крем и никакой пудры. Плюс легкий блеск и тушь. Скорее всего, цветная — очень их люблю. Тем более что сейчас весна, хочется яркости: сегодня коричневая, завтра — фиолетовая. Вот эта тушь — цвета морской волны — я просто ее обожаю. Белорусский бренд Relouis. Яркая и очень красивая. Еще у меня есть тушь марки «Белита», лучше которой я вряд ли когда-нибудь найду. Она — коричневого цвета, но есть и другие оттенки в этой серии. Идеально выглядит на ресницах.

— Какие еще любимчики живут в вашей красивой косметичке?

— Эта косметичка, блески и еще целый набор помад — подарок от подруги из Нью-Йорка. Бренд Chanel. Получается, сначала мой подарок летел из Парижа в Штаты, а потом вернулся обратно в Европу. Считаю, любая девушка, женщина, если она не сноб, она будет выбирать косметику не по громким именам, а по тем качествам, которые подходят и идут лично ей. Так вот я — далеко не сноб. В моей косметичке прекрасно уживаются и Chanel, и «Белита». Или вот эта жидкая помада Relouis — настоящая находка. Название легко запомнить — Heavy Metal — очень рокерское.


Высыхая, она создает на губах тонкую пленку. Если вы идете на день рождения или вечеринку, где вам надо будет расцеловаться с двумя десятками знакомых, не оставив при этом следы на их щеках, — эта помада вам поможет. Я всегда использую ее когда веду кулинарные программы. С ней я могу спокойно пробовать еду, много разговаривать и при этом три-четыре часа гарантировано сохранять презентабельный вид.

Я почему так подробно говорю о белорусской косметике: потому что Chanel — она и в Африке Chanel. И особо не нуждается в дополнительных комплиментах.

Что у меня здесь еще? Любимое зеркальце, подруга привезла из Парижа. Оно прекрасно тем, что совершенно плоское и помещается в любую сумочку.

— Долго по утрам наряд выбираете, стоя у шкафа? Или заранее готовите комплект?

— Не готовлю ничего, выбираю быстро. Несмотря на то, что шкаф — большой: 7 метров, на которых удобно расположились мои одежда и косметика. Концертные костюмы — отдельно, повседневные поделены по сезонам.

Я люблю платья и поэтому чаще всего их и ношу, потому что удобно и очень просто: надел и пошел. Образ диктует скорее не настроение, а целесообразность. Сегодня платье с большой горловиной, потому что работаю в эфире «Белорусского времечка». Представьте, прихожу я на работу, сажусь в кресло к гримеру: макияж, прическа и дальше я иду переодеваться. Непросто это было бы сделать, если бы на мне была водолазка, к примеру. Если переодеваться до грима — то эфирная одежда может помяться, испачкаться. Сережки сегодня выбрала самые крошечные, огромные в кадр нельзя: они будут цепляться за микрофон, стучать и мешать. Можно, конечно, три пары сережек в день поменять. Раньше так и делала и безбожно их теряла.


Косметичка — Chanel, блески — Сhanel, помада — Luxury Belita, сувенирное зеркальце.

— Раскройте секрет вашей стройной фигуры: генетика или тяжкий труд?

— Во-первых, это, конечно, генетика, без сомнения. Хотя я, как и все женщины, иногда поправляюсь. Иногда сильно поправляюсь. Спасает рост. 172 сантиметра — это не очень высокая женщина, но и не маленькая. Во-вторых, талант моего дизайнера. Когда я рыдаю у нее на плече: «Надо худеть!» — она хохочет и говорит: «Надо просто сшить тебе что-то новенькое». Моя любимая Татьяна Сычева — дизайнер из Витебска и близкая подруга. Платье на мне — ее рук дело. Бренд Rada Style. На днях в Канаде на Неделе моды в Ванкувере блистательно прошел  показ ее новой коллекции.

— Так что, вместо йоги, вы выбираете, допустим, шоколадные конфеты?

— Йога — однозначно нет. Не потому, что я — ленивая или потому, что я очень люблю шоколад. Йога — нет, потому что я рождена в Беларуси, здесь живу. Не традиционный для нас этот вид физической нагрузки. Лучше с мужем взяться за руки и прогуляться.

— А с едой у вас такая же история? Никакой маракуйи?

— Я много путешествую и часто пробую разные национальные кухни. Ведь это же отличный способ познания другого мира, другой культуры — через еду. Но все равно груца, которая была у нас сегодня на завтрак, и многим странам совершенно непонятная, для меня — самая вкусная.


— Никогда не было искушения испробовать на себе чудеса пластической хирургии?

— Конечно, есть искушение. Но есть и страх. Существует такое выражение: «Стареть красиво». Мне оно очень нравится. Я не боюсь стареть. Болеть — боюсь. Вызывать жалость своим видом — тоже не хочу. Но красиво стареть — мне не страшно.

Если говорить про красоту и уход: у меня есть одна многолетняя привязанность и часть комплиментов внешности следует в какой-то мере отнести в адрес израильской косметики Mon Platin. Я попробовала ее более десяти лет назад и пользуюсь до сих пор.

Обожаю их Термо Билдер (Thermo Builder) — антипарикмахер, как я его называю. Это средство для волос, которое спасает их от горячих фенов и состояния пакли.

Очень люблю их золотую серию с икрой и серию с минералами. Не буду давать никаких советов, потому что в таком разнообразии этой косметики каждый обязательно найдет что-то свое. Восхитительные кремы для тела: очень эффективные и ароматные. Шампуни. Особенно для блондинок. Свой цвет у меня русый, достаточно красивый, но очень серенький в кадре. Поэтому я крашусь в яркий блонд, а соответственно, постоянно борюсь с желтизной. Mon Platin избавил меня от этих переживаний полностью. Специальные шампуни, маски и бальзамы для блондинок делают цвет волос идеальным. И когда меня спрашивают: «А какой краской ты пользуешься?» — говорю, что можно пользоваться абсолютно любой. Только потом надо мыть голову правильным средством.


Неожиданно я пришла и к белорусской уходовой косметике. Много моих подруг живет за границей. Часто их навещаю и привожу в подарок белорусскую косметику, и себе заодно покупаю. Моя эстонская подруга разрекламировала мне серию «Ирис» от «Белиты», с экстрактом кашемира, а по рекомендации московских подружек я открыла для себя кремы (той же марки), которые содержат вещество аналогичное парализующему яду змеи.

Я покупаю белорусскую косметику, потому что она действительно хорошая, а не из чувства патриотизма. Надувать щеки и говорить: «Нет-нет, я пользуюсь только французской косметикой, она — лучшая в мире» — это не мое. Пользуйтесь тем, что вам идет. Вовремя меняйте косметические средства, чтобы кожа не привыкала.

— Признайтесь, достается вашим визажистам?

— Есть всего несколько человек, которым я доверяю и которые со мной работают. Но достается, как вы говорите, всегда одной. Это мой стилист — Жанна Леонова. Мы с ней дружим невероятно долгое количество времени, отработали множество проектов: «Славянские базары», «Дожинки», выездные концерты на площадях, программы «Белорусская кухня», «Братская кухня». Сейчас мы готовимся ехать в Москву. Мне выпала честь вести торжества, посвященные двадцатидвухлетию со дня создания Союзного государства. Моим партнером будет Михаил Швыдкой. Летим с ней 2 апреля. Вот там ей, похоже, достанется. Как, например, на церемонии открытия «Славянского базара», где я всегда очень нервничаю и поэтому мне все не нравится. Но я всегда, всегда потом извиняюсь, если веду себя нетактично.


— Как часто при вашей загрузке, а соответственно и усталости, вы даете себе послабление? Может ведь заслуженная артистка позволить себе расслабиться, и пусть весь мир подождет?

— Бывает и так. Меня скорее радует возможность так поступить. Я могу сама себе проговорить, что я могу себе это позволить, но навряд ли сделаю это. И я встаю утром с постели и делаю, что должна. Вообще, всю жизнь меня преследует страшный комплекс: я боюсь всех подвести. Поэтому я всегда прихожу вовремя или даже заранее. Не обращаю внимания на недомогания. Ужасно боюсь фразы: «О, Спиридович пришла на площадку — значит, все будет хорошо». Потому что Спиридович на этой концертной или съемочной площадке боится и переживает больше всех.

Редакция выражает благодарность ресторану «Золотой гребешок» за возможность провести интервью в стенах заведения.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект «Одно утро» в гостях у известной ведущей Елены Спиридович
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершено расследование дела о похороненной заживо жительнице Витебска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика