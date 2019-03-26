«Я не боюсь стареть. Болеть - боюсь». «Одно утро» с ведущей Еленой Спиридович

В проекте LADY «Одно утро» мы просим любимиц публики рассказать о том, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Заглядываем в их косметички и изучаем содержимое туалетных столиков.

Мы начали с медийных персон:

Потом заглянули в гости к победительницам конкурсов красоты:

И узнали о том, как за собой ухаживают профессиональные спортсменки:

В этот раз мы «поймали» известную ведущую Елену Спиридович сразу после съемок на телевидении, чтобы она не только показала, как «поженить» «Сhanel» и «Белиту» в своей косметичке, но и рассказала, почему ее дом — запретное место для посещений и отчего экзотическим деликатесам она предпочитает простую перловку.



— Как начинается ваше утро? Завтрак у вас, как у всех: кофе и побежала?

— Долгое время я вообще не завтракала. Но не потому, что не хотела утром есть. Просто я не люблю приятные вещи (а еду я отношу к приятным вещам) делать второпях. Завтрак не должен быть набегу, с телефоном наперевес, жуя и прихлебывая, параллельно причесываясь и так далее. Вот это точно не по мне. Теперь у меня есть возможность не торопиться и наслаждаться завтраком не спеша, за красиво сервированным столом.

В нашей семье завтрак кто хочет — тот и готовит. Нет «обязаловки» про кофе в постель. Сегодня, например, был абсолютно потрясающий завтрак. Случай помог. По просьбе мужа (муж Елены Спиридович — известный режиссер Юрий Бреус. — Прим. ред.) я готовила груцу. Груца в переводе с белорусского — перловая каша. В моем исполнении, это — две части перловой крупы и одна часть сушеного гороха. Отдельно на сковородке: много шампиньонов, лука и моркови. Когда каша почти сварилась — всё объединяем. Я уже много лет дружу с мультиваркой, но почему-то в этот раз «умная кастрюля» не отключила подогрев готового блюда спустя полчаса, а грела кашу всю ночь. Получился эффект русской печки. Ничего не подгорело, не испортилось — наоборот, стало удивительно вкусным. Вот такой, например, мой завтрак.

— Не отказалась бы попробовать, но мы с вами в кафе. Вы придерживаетесь принципа «Мой дом — моя крепость», поэтому у вас не бывает случайных гостей. Всегда так было?

— Не всегда. Мой муж раньше любил зазывать в гости огромные компании. До смешного доходило: я брала с него честное слово, что сегодня — никаких гостей. Но снова мы идем в ресторан на чей-нибудь день рождения, и в конце вечера он непременно говорит: «Хотя я и дал слово своей жене, но не могу поступить иначе. Поэтому все сейчас срочно собираются и едут к нам в гости». Потому что у нас там какое-нибудь вино, или сыр, или что-то такое другое есть, чего в ресторане нет, но всем надо обязательно попробовать. Сейчас такого уже нет. Повзрослели (смеется).

— Вернемся к утренним ритуалам. Любите бодрящий душ по утрам?

— Если не душ, то хорошее умывание. Но обязательно теплой водой, холодную воду даже пить не люблю. Даже обязательный стакан воды с утра также будет комнатной температуры. Какими уходами я еще себя побаловала с утра? Сегодня сделала маску для волос: впереди — эфирные дни, а значит, волосам нужна защита. Их как минимум 4−5 раз будут укладывать горячими утюжками. Заодно нанесла на эти же пятнадцать минут маску для лица.



Цветная тушь от Relouis

— Есть ли у вас любимый макияж?

— Я вообще не люблю краситься, да и не умею. Поэтому в обычной жизни выбираю естественный макияж, который незаметен на лице. Для кадра и концертов, конечно же, мне делают яркий, с использованием очень стойких профессиональных средств. Но когда я просто иду в гости или погулять, то на моем лице максимум будет легкий ВВ-крем и никакой пудры. Плюс легкий блеск и тушь. Скорее всего, цветная — очень их люблю. Тем более что сейчас весна, хочется яркости: сегодня коричневая, завтра — фиолетовая. Вот эта тушь — цвета морской волны — я просто ее обожаю. Белорусский бренд Relouis. Яркая и очень красивая. Еще у меня есть тушь марки «Белита», лучше которой я вряд ли когда-нибудь найду. Она — коричневого цвета, но есть и другие оттенки в этой серии. Идеально выглядит на ресницах.

— Какие еще любимчики живут в вашей красивой косметичке?

— Эта косметичка, блески и еще целый набор помад — подарок от подруги из Нью-Йорка. Бренд Chanel. Получается, сначала мой подарок летел из Парижа в Штаты, а потом вернулся обратно в Европу. Считаю, любая девушка, женщина, если она не сноб, она будет выбирать косметику не по громким именам, а по тем качествам, которые подходят и идут лично ей. Так вот я — далеко не сноб. В моей косметичке прекрасно уживаются и Chanel, и «Белита». Или вот эта жидкая помада Relouis — настоящая находка. Название легко запомнить — Heavy Metal — очень рокерское.





Высыхая, она создает на губах тонкую пленку. Если вы идете на день рождения или вечеринку, где вам надо будет расцеловаться с двумя десятками знакомых, не оставив при этом следы на их щеках, — эта помада вам поможет. Я всегда использую ее когда веду кулинарные программы. С ней я могу спокойно пробовать еду, много разговаривать и при этом три-четыре часа гарантировано сохранять презентабельный вид.

Я почему так подробно говорю о белорусской косметике: потому что Chanel — она и в Африке Chanel. И особо не нуждается в дополнительных комплиментах.

Что у меня здесь еще? Любимое зеркальце, подруга привезла из Парижа. Оно прекрасно тем, что совершенно плоское и помещается в любую сумочку.

— Долго по утрам наряд выбираете, стоя у шкафа? Или заранее готовите комплект?

— Не готовлю ничего, выбираю быстро. Несмотря на то, что шкаф — большой: 7 метров, на которых удобно расположились мои одежда и косметика. Концертные костюмы — отдельно, повседневные поделены по сезонам.

Я люблю платья и поэтому чаще всего их и ношу, потому что удобно и очень просто: надел и пошел. Образ диктует скорее не настроение, а целесообразность. Сегодня платье с большой горловиной, потому что работаю в эфире «Белорусского времечка». Представьте, прихожу я на работу, сажусь в кресло к гримеру: макияж, прическа и дальше я иду переодеваться. Непросто это было бы сделать, если бы на мне была водолазка, к примеру. Если переодеваться до грима — то эфирная одежда может помяться, испачкаться. Сережки сегодня выбрала самые крошечные, огромные в кадр нельзя: они будут цепляться за микрофон, стучать и мешать. Можно, конечно, три пары сережек в день поменять. Раньше так и делала и безбожно их теряла.



Косметичка — Chanel, блески — Сhanel, помада — Luxury Belita, сувенирное зеркальце.

— Раскройте секрет вашей стройной фигуры: генетика или тяжкий труд?

— Во-первых, это, конечно, генетика, без сомнения. Хотя я, как и все женщины, иногда поправляюсь. Иногда сильно поправляюсь. Спасает рост. 172 сантиметра — это не очень высокая женщина, но и не маленькая. Во-вторых, талант моего дизайнера. Когда я рыдаю у нее на плече: «Надо худеть!» — она хохочет и говорит: «Надо просто сшить тебе что-то новенькое». Моя любимая Татьяна Сычева — дизайнер из Витебска и близкая подруга. Платье на мне — ее рук дело. Бренд Rada Style. На днях в Канаде на Неделе моды в Ванкувере блистательно прошел показ ее новой коллекции.

— Так что, вместо йоги, вы выбираете, допустим, шоколадные конфеты?

— Йога — однозначно нет. Не потому, что я — ленивая или потому, что я очень люблю шоколад. Йога — нет, потому что я рождена в Беларуси, здесь живу. Не традиционный для нас этот вид физической нагрузки. Лучше с мужем взяться за руки и прогуляться.

— А с едой у вас такая же история? Никакой маракуйи?

— Я много путешествую и часто пробую разные национальные кухни. Ведь это же отличный способ познания другого мира, другой культуры — через еду. Но все равно груца, которая была у нас сегодня на завтрак, и многим странам совершенно непонятная, для меня — самая вкусная.





— Никогда не было искушения испробовать на себе чудеса пластической хирургии?

— Конечно, есть искушение. Но есть и страх. Существует такое выражение: «Стареть красиво». Мне оно очень нравится. Я не боюсь стареть. Болеть — боюсь. Вызывать жалость своим видом — тоже не хочу. Но красиво стареть — мне не страшно.

Если говорить про красоту и уход: у меня есть одна многолетняя привязанность и часть комплиментов внешности следует в какой-то мере отнести в адрес израильской косметики Mon Platin. Я попробовала ее более десяти лет назад и пользуюсь до сих пор.

Обожаю их Термо Билдер (Thermo Builder) — антипарикмахер, как я его называю. Это средство для волос, которое спасает их от горячих фенов и состояния пакли.

Очень люблю их золотую серию с икрой и серию с минералами. Не буду давать никаких советов, потому что в таком разнообразии этой косметики каждый обязательно найдет что-то свое. Восхитительные кремы для тела: очень эффективные и ароматные. Шампуни. Особенно для блондинок. Свой цвет у меня русый, достаточно красивый, но очень серенький в кадре. Поэтому я крашусь в яркий блонд, а соответственно, постоянно борюсь с желтизной. Mon Platin избавил меня от этих переживаний полностью. Специальные шампуни, маски и бальзамы для блондинок делают цвет волос идеальным. И когда меня спрашивают: «А какой краской ты пользуешься?» — говорю, что можно пользоваться абсолютно любой. Только потом надо мыть голову правильным средством.





Неожиданно я пришла и к белорусской уходовой косметике. Много моих подруг живет за границей. Часто их навещаю и привожу в подарок белорусскую косметику, и себе заодно покупаю. Моя эстонская подруга разрекламировала мне серию «Ирис» от «Белиты», с экстрактом кашемира, а по рекомендации московских подружек я открыла для себя кремы (той же марки), которые содержат вещество аналогичное парализующему яду змеи.

Я покупаю белорусскую косметику, потому что она действительно хорошая, а не из чувства патриотизма. Надувать щеки и говорить: «Нет-нет, я пользуюсь только французской косметикой, она — лучшая в мире» — это не мое. Пользуйтесь тем, что вам идет. Вовремя меняйте косметические средства, чтобы кожа не привыкала.

— Признайтесь, достается вашим визажистам?

— Есть всего несколько человек, которым я доверяю и которые со мной работают. Но достается, как вы говорите, всегда одной. Это мой стилист — Жанна Леонова. Мы с ней дружим невероятно долгое количество времени, отработали множество проектов: «Славянские базары», «Дожинки», выездные концерты на площадях, программы «Белорусская кухня», «Братская кухня». Сейчас мы готовимся ехать в Москву. Мне выпала честь вести торжества, посвященные двадцатидвухлетию со дня создания Союзного государства. Моим партнером будет Михаил Швыдкой. Летим с ней 2 апреля. Вот там ей, похоже, достанется. Как, например, на церемонии открытия «Славянского базара», где я всегда очень нервничаю и поэтому мне все не нравится. Но я всегда, всегда потом извиняюсь, если веду себя нетактично.





— Как часто при вашей загрузке, а соответственно и усталости, вы даете себе послабление? Может ведь заслуженная артистка позволить себе расслабиться, и пусть весь мир подождет?

— Бывает и так. Меня скорее радует возможность так поступить. Я могу сама себе проговорить, что я могу себе это позволить, но навряд ли сделаю это. И я встаю утром с постели и делаю, что должна. Вообще, всю жизнь меня преследует страшный комплекс: я боюсь всех подвести. Поэтому я всегда прихожу вовремя или даже заранее. Не обращаю внимания на недомогания. Ужасно боюсь фразы: «О, Спиридович пришла на площадку — значит, все будет хорошо». Потому что Спиридович на этой концертной или съемочной площадке боится и переживает больше всех.

Редакция выражает благодарность ресторану «Золотой гребешок» за возможность провести интервью в стенах заведения.