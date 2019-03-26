Топовые смартфоны Huawei после анонса новейших P30 подешевели в Минске на 40%

Вчера Huawei показала новые топовые смартфоны — P30 и P30 Pro. Мы решили проверить, за сколько предыдущие флагманские модели производителя — Mate 20 Pro , P20 Pro и P20 — сейчас можно приобрести в Беларуси, и на сколько они успели подешеветь с начала продаж.



Huawei Mate 20 Pro. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Huawei Mate 20 Pro начал продаваться в Беларуси в ноябре прошлого года — тогда в интернет-магазинах купить его можно было примерно от 2236 рублей. Сегодня гаджет с таким же объемом памяти (6/128 ГБ) продается от 1720 рублей. Разница в цене составляет 24%.

Huawei P20 Pro в Беларуси появился в конце мая-начале июня прошлого года, и тогда купить его в Сети вряд ли бы получилось менее, чем за 1750 рублей. Сегодня эту модель можно заполучить намного дешевле — от 1179 рублей. Разница в стоимости составляет 33%.

Старт продаж Huawei P20 состоялся в апреле 2018 года, тогда большинство продавцов отдавало гаджет от 1415 рублей. Его нынешняя стоимость — от 863 рублей. Разница в цене — 40%.

Официальная цена Huawei Mate 20 Pro в Беларуси — 1999 рублей, P20 Pro — 1699 рублей, P20 — 1299 рублей. Отметим, что при покупке смартфонов у неофициальных продавцов вы, скорее всего, лишитесь официальной гарантии производителя.