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Тотальная переквалификация. Топ-10 профессий прошлого и будущего
На дворе 2019-й, и повсеместная роботизация из произведений научной фантастики превратилась во вполне обозримое и реальное будущее. Каким специалистам стоит подумать о переквалификации и на кого учиться тем, кто с профессией еще не определился? Актуальны ли мировые тенденции для белорусского рынка труда? Читайте в нашем материале, который мы подготовили совместно с кинотеатрами
По прогнозам экспертов, десятки вакансий исчезнут в ближайшие лет 20−30. Мы выбрали пятерку, которая уже в зоне риска, — и рассказываем почему.
Бухгалтеры
Автоматизация сферы бухучета началась уже давно. Сегодня на каждом рабочем компьютере стоит программа для ведения финансовой отчетности, а завтра компании смогут обойтись вовсе без «счетоводов». Неудивительно, ведь, машины в подсчетах ошибаются куда реже даже самых квалифицированных сотрудников, главное — заложить верный алгоритм.
Турагенты
Признайтесь честно: когда вы в последний раз пользовались услугами турагентства? Ведь отель и билеты можно забронировать онлайн, а маршрут по незнакомому городу навигатор проложит не хуже, чем гид. И никаких дополнительных сборов, ведь вы все сделали сами.
Пока турагенты выживают за счет пакетных Египта и Турции, однако уже сейчас эти направления можно освоить самостоятельно. А значит, в скором времени эта профессия действительно может оказаться невостребованной.
Кассиры
Да, мы знаем, что единственный в Беларуси магазин без кассиров таки временно закрылся. Однако от общемировых тенденций нам все равно никуда не деться.
В соседней Польше частичное замещение кассиров автономными кассами произошло уже давно, причем не только в продуктовых сетях, но и в дрогериях (смесь аптек и хозяйственных дискаунтеров). Для покупателя это удобно: он сам контролирует итоговый чек и может быть уверен в том, что вот эту булочку два раза — пусть даже случайно — никто не пробьет. Что уж говорить о владельце сети, для которого технологичное вложение в перспективе будет в разы дешевле оплаты человеческого труда.
Переводчики
С каждым годом машинные переводы становятся лучше и точнее. Вполне предсказуемо, что в конце концов они вытеснят людей.
На данный момент не о чем переживать разве что переводчикам-синхронистам и тем, кто занимается переводами художественной литературы — тут работа скорее творческая. Однако в перспективе и эти сферы планируется автоматизировать.
Почтальоны
В Беларуси почтальоны разносят свежую прессу, почту, а также пенсии. Вот только новое поколение не читает газет, не пишет писем, а доходы получает на карточку. Чем же будут заниматься почтальоны лет через 20? Похоже, что ничем.
К слову, в прошлом году министр связи и информатизации Сергей Попков заявил, что вскоре Белпочта закупит дроны для точечной доставки почты. Вполне возможно, от услуг человека откажутся даже раньше, чем это произошло бы естественным путем.
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Так что если в нашем топе профессий прошлого нечаянно оказалась ваша — не расстраивайтесь. И, как вариант, получите новую специальность. Например, одну из этих пяти: по мнению международных экспертов, именно за ними будущее.
VR-редактор
За столь непонятным названием кроется довольно понятная современному человеку работа. VR-редактор — по сути, менеджер виртуальной реальности. Он обладает навыками продакшна и постпродакшна, умеет редактировать и создавать видео и аудио, а также сводить их воедино. В общем, этакий универсальный боец, владеющий большим количеством программ.
Сегодня на LinkedIn всего две сотни открытых вакансий: VR-редакторов ищут преимущественно в США, Великобритании и Бразилии. Так что если с виртуальной реальностью у вас все в порядке, можно куда-нибудь переехать. Или же стать первопроходцем в этой области в Беларуси.
UX-дизайнер
Человек, отвечающий за простоту и удобство пользовательского интерфейса. В идеале UX-дизайнер должен сделать так, чтобы интерфейса не было вообще. А пока технологии настолько далеко не продвинулись, задача UX — чтобы на сайте, в сервисе или программе все было понятно и минималистично.
Сфера только развивается, и четкого осознания, что именно должен уметь и знать UX-дизайнер, еще нет. Впрочем, местные IT-академии уже готовы обучить вас этой перспективной профессии. А можно посетить мероприятия Film Talks в сети кинотеатров
Премьера первого документального фильма из цикла Film Talks «Дизайнер интерфейсов» с выступлениями приглашенных лидеров отрасли недавно состоялась в одном из кинотеатров сети Silver Screen.
DATA-аналитик
Миру очень нужны специалисты, которые будут ориентировать компании в терабайтах данных. Если из десятков страниц поисковой выдачи вы моментально выделяете нужную и полезную информацию, добро пожаловать в сферу DATA-анализа.
DATA-аналитик — это еще и про грамотное выставление метрик на сайте (чтобы собиралась только нужная клиенту информация, а не вся подряд), а также про прогнозирование и оценку. С такой работой вполне могут справиться нынешние маркетологи, аналитики и SMM-щики. Так почему бы не попробовать?
Инженер-робототехник
Сегодня по вашей квартире ездит робот-пылесос, а завтра, вполне возможно, чайник сам заварит вам кофе (и принесет в постель). Ведь каждый день тысячи инженеров трудятся ради того, чтобы максимально упростить жизнь человека.
Конечно, сфера робототехники не ограничивается бытовыми радостями: роботов создают и для автоматизации процессов в различных компаниях, и даже в медицинских целях. В Беларуси эта сфера пока развивается однобоко. Специалисты, скорее, обслуживают роботов, закупленных за границей, нежели создают что-то свое. Но у вас есть шанс это исправить! Обучиться робототехнике можно, например, в БНТУ.
Консультант по автоматизации процессов
Одно дело — рассуждать, что вскоре роботы заменят людей. Другое — внедрять достижения технического прогресса на практике. Оказывается, автоматизировать системы и процессы не так-то просто. И тут на помощь приходят консультанты по автоматизации.
Подобный консалтинг — это работа на стыке сфер: специалист должен разбираться и в информационных технологиях, и в том, как организуется работа в компаниях и на предприятиях. Так что шансы переквалифицироваться есть как у программистов, так и у сотрудников тех самых предприятий.
К слову, на том же LinkedIn ищут почти 14 000 консультантов по автоматизации — а значит, профессия востребована уже сегодня.
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Рассказываем о топ-5 профессиях, которые находятся под риском исчезновения, и топ-5 тех, которые будут востребованы. *Партнерский материал
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