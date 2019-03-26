Тотальная переквалификация. Топ-10 профессий прошлого и будущего

На дворе 2019-й, и повсеместная роботизация из произведений научной фантастики превратилась во вполне обозримое и реальное будущее. Каким специалистам стоит подумать о переквалификации и на кого учиться тем, кто с профессией еще не определился? Актуальны ли мировые тенденции для белорусского рынка труда? Читайте в нашем материале, который мы подготовили совместно с кинотеатрами Silver Screen , где запустили серии встреч Film Talks «Профессии будущего», позволяющие зрителям не просто смотреть кино, но и встречаться с героями фильмов, а также обсуждать увиденное с приглашенными экспертами.

По прогнозам экспертов, десятки вакансий исчезнут в ближайшие лет 20−30. Мы выбрали пятерку, которая уже в зоне риска, — и рассказываем почему.

Бухгалтеры

Автоматизация сферы бухучета началась уже давно. Сегодня на каждом рабочем компьютере стоит программа для ведения финансовой отчетности, а завтра компании смогут обойтись вовсе без «счетоводов». Неудивительно, ведь, машины в подсчетах ошибаются куда реже даже самых квалифицированных сотрудников, главное — заложить верный алгоритм.





Турагенты

Признайтесь честно: когда вы в последний раз пользовались услугами турагентства? Ведь отель и билеты можно забронировать онлайн, а маршрут по незнакомому городу навигатор проложит не хуже, чем гид. И никаких дополнительных сборов, ведь вы все сделали сами.

Пока турагенты выживают за счет пакетных Египта и Турции, однако уже сейчас эти направления можно освоить самостоятельно. А значит, в скором времени эта профессия действительно может оказаться невостребованной.

Кассиры

Да, мы знаем, что единственный в Беларуси магазин без кассиров таки временно закрылся. Однако от общемировых тенденций нам все равно никуда не деться.

В соседней Польше частичное замещение кассиров автономными кассами произошло уже давно, причем не только в продуктовых сетях, но и в дрогериях (смесь аптек и хозяйственных дискаунтеров). Для покупателя это удобно: он сам контролирует итоговый чек и может быть уверен в том, что вот эту булочку два раза — пусть даже случайно — никто не пробьет. Что уж говорить о владельце сети, для которого технологичное вложение в перспективе будет в разы дешевле оплаты человеческого труда.

Переводчики

С каждым годом машинные переводы становятся лучше и точнее. Вполне предсказуемо, что в конце концов они вытеснят людей.

На данный момент не о чем переживать разве что переводчикам-синхронистам и тем, кто занимается переводами художественной литературы — тут работа скорее творческая. Однако в перспективе и эти сферы планируется автоматизировать.

Почтальоны





В Беларуси почтальоны разносят свежую прессу, почту, а также пенсии. Вот только новое поколение не читает газет, не пишет писем, а доходы получает на карточку. Чем же будут заниматься почтальоны лет через 20? Похоже, что ничем.

К слову, в прошлом году министр связи и информатизации Сергей Попков заявил, что вскоре Белпочта закупит дроны для точечной доставки почты. Вполне возможно, от услуг человека откажутся даже раньше, чем это произошло бы естественным путем.





Прокомментировать актуальность этих профессий на белорусском рынке труда мы попросили директора РАБОТА.TUT.BY Светлану Шапорову. — Изменения на рынке труда происходят постоянно, но процесс этот постепенный, — говорит эксперт. — В большинстве случаев роль человека и его функции, рабочие задачи во многих сферах деятельности видоизменяются, и за счет этого появляются новые профессии на стыке уже известных нам. К примеру, бухгалтер-аналитик бизнес-процессов, digital-маркетолог, HR-аналитик, марчар (маркетолог + HR). Квалифицированные бухгалтеры по-прежнему в цене у работодателя. По статистике нашего сервиса, с 1 января по 18 марта 2019 года работодатели разместили 2706 вакансий для бухгалтеров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также с развитием ритейла и увеличением торговых точек очень востребованы кассиры. За первые месяцы 2019 года для кассиров было размещено 1533 вакансии: это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Есть работа и для турагентов, менеджеров по туризму, и для переводчиков. Конечно, с развитием технологий этим и многим другим специалистам необходимо постоянно осваивать новые программы и оборудование для работы. Если хотите быть востребованными не только сегодня, но и завтра, нужно постоянно прокачивать свои профессиональные навыки, держать руку на пульсе новых технологий, быстро вникать и разбираться в них. В этом как раз и помогают так называемые мягкие навыки: адаптивность, эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, компьютерная и техническая грамотность. Их актуальность растет день ото дня, — считает Светлана.

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Так что если в нашем топе профессий прошлого нечаянно оказалась ваша — не расстраивайтесь. И, как вариант, получите новую специальность. Например, одну из этих пяти: по мнению международных экспертов, именно за ними будущее.

VR-редактор

За столь непонятным названием кроется довольно понятная современному человеку работа. VR-редактор — по сути, менеджер виртуальной реальности. Он обладает навыками продакшна и постпродакшна, умеет редактировать и создавать видео и аудио, а также сводить их воедино. В общем, этакий универсальный боец, владеющий большим количеством программ.

Сегодня на LinkedIn всего две сотни открытых вакансий: VR-редакторов ищут преимущественно в США, Великобритании и Бразилии. Так что если с виртуальной реальностью у вас все в порядке, можно куда-нибудь переехать. Или же стать первопроходцем в этой области в Беларуси.

UX-дизайнер

Человек, отвечающий за простоту и удобство пользовательского интерфейса. В идеале UX-дизайнер должен сделать так, чтобы интерфейса не было вообще. А пока технологии настолько далеко не продвинулись, задача UX — чтобы на сайте, в сервисе или программе все было понятно и минималистично.





Сфера только развивается, и четкого осознания, что именно должен уметь и знать UX-дизайнер, еще нет. Впрочем, местные IT-академии уже готовы обучить вас этой перспективной профессии. А можно посетить мероприятия Film Talks в сети кинотеатров Silver Screen . Первая серия встреч посвящена профессиям будущего, в рамках которой вы сможете узнать больше об интересующих вас специальностях и “примерить” роль работника той или иной сферы на себя. Фильмы проекта носят не обучающий, а скорее информационный характер и должны помочь зрителям принять решение о будущем образовании или смене специальности.

Премьера первого документального фильма из цикла Film Talks «Дизайнер интерфейсов» с выступлениями приглашенных лидеров отрасли недавно состоялась в одном из кинотеатров сети Silver Screen. Гостями показа стали Юрий Ветров и Дмитрий Осадчук из Mail.Ru Group, а также Андрей Малеваник из компании Contented, которая создала фильм «Дизайнер интерфейсов». Они рассказали о тенденциях в мире дизайна, а по окончании фильма обсудили актуальные вопросы вместе со зрителями. Так, арт-директор Contented Андрей Малеваник подтвердил аудитории, что «дизайнер интерфейсов — это элитный боец. Он должен быть и очень сильным визуалом, и очень хорошим логиком, и психологом, и инженером... Уровень востребованности таких работников вообще сумасшедший. Причем нужны как джуниоры, так и более "прокачанные" специалисты».

DATA-аналитик

Миру очень нужны специалисты, которые будут ориентировать компании в терабайтах данных. Если из десятков страниц поисковой выдачи вы моментально выделяете нужную и полезную информацию, добро пожаловать в сферу DATA-анализа.

DATA-аналитик — это еще и про грамотное выставление метрик на сайте (чтобы собиралась только нужная клиенту информация, а не вся подряд), а также про прогнозирование и оценку. С такой работой вполне могут справиться нынешние маркетологи, аналитики и SMM-щики. Так почему бы не попробовать?





Инженер-робототехник

Сегодня по вашей квартире ездит робот-пылесос, а завтра, вполне возможно, чайник сам заварит вам кофе (и принесет в постель). Ведь каждый день тысячи инженеров трудятся ради того, чтобы максимально упростить жизнь человека.

Конечно, сфера робототехники не ограничивается бытовыми радостями: роботов создают и для автоматизации процессов в различных компаниях, и даже в медицинских целях. В Беларуси эта сфера пока развивается однобоко. Специалисты, скорее, обслуживают роботов, закупленных за границей, нежели создают что-то свое. Но у вас есть шанс это исправить! Обучиться робототехнике можно, например, в БНТУ.





Консультант по автоматизации процессов

Одно дело — рассуждать, что вскоре роботы заменят людей. Другое — внедрять достижения технического прогресса на практике. Оказывается, автоматизировать системы и процессы не так-то просто. И тут на помощь приходят консультанты по автоматизации.

Подобный консалтинг — это работа на стыке сфер: специалист должен разбираться и в информационных технологиях, и в том, как организуется работа в компаниях и на предприятиях. Так что шансы переквалифицироваться есть как у программистов, так и у сотрудников тех самых предприятий.

К слову, на том же LinkedIn ищут почти 14 000 консультантов по автоматизации — а значит, профессия востребована уже сегодня.

О том, насколько эти профессии актуальны для белорусов, говорит Светлана Шапорова: — Сегодня наиболее востребованы программисты и разработчики с опытом работы, но эта сфера постоянно прирастает новыми вакансиями. Ищут также тестировщиков, технических дизайнеров и верстальщиков, продакт-менеджеров, 2D-художников, 3D-моделлеров и многих других. На нашем сервисе есть вакансии также и для DATA-аналитиков, и для UX-дизайнеров. К примеру, если сравнивать январь-март 2018 года с этим же периодом нынешнего года, то количество размещенных вакансий для этих специалистов увеличилось вдвое: на 51% для DATA-аналитиков и на 55% для UX-дизайнеров. Для консультантов по автоматизации систем вакансии на rabota.tut.by также есть, правда, называются вакансии по-разному — в зависимости от специфики и наименований систем. Так, востребованы консультанты по внедрению следующих систем: управления взаимоотношениями с клиентами — CRM-систем, управления бизнес-процессами — BPM-систем, управления данными — DMP-систем.



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Сеть кинотеатров Silver Screen решила выйти за рамки классических кинопоказов и запускает новый формат встреч — Film Talks. Каждое мероприятие включает в себя просмотр фильма, короткие выступления спикеров и дискуссионную панель с участием зрителей. Полноценный форум, но в зале кинотеатра.