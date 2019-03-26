Владимир Кравцов о подготовке Сморгони к «Дажынкам»: «К празднику должны быть готовы не только важные объекты в райцентре, но и микрорайоны города, агрогородки»

В облисполкоме на оперативном совещании обсуждались вопросы подготовки Сморгонского района к фестивалю тружеников села «Дажынкі – 2019».





Как передает «Гродзенская праўда» 25 марта слова председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова , району необходимо подойти к выполнению этой задачи максимально организованно и ответственно,

- К празднику должны быть готовы не только важные объекты в райцентре, но и микрорайоны города, агрогородки. Порядок нужно навести на дорогах, на придорожных территориях, на землях сельхозорганизаций, - поручил губернатор.

Торжественная церемония награждения победителей областного соревнования тружеников села состоится в районном центре культуры. Здание будет масштабно обновлено: отремонтируют входную группу, зрительный зал, для которого приобретут новую одежду сцены, обустроят безбарьерную среду, установят современное звуковое оборудование. Реконструируется к «Дажынкам» одна из центральных улиц Сморгони – Советская. Здесь обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары, ливневку, установят новые светофоры и сделают многое другое. Капитальный ремонт ждет также улицу Гагарина. Прихорашиваются многие объекты социальной сферы, административные здания, жилые дома.

– Все должно быть сделано качественно, в намеченные сроки, – поручил Владимир Кравцов, – чтобы главный праздник аграриев прошел достойно.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива редакции.