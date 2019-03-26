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Владимир Кравцов о подготовке Сморгони к «Дажынкам»: «К празднику должны быть готовы не только важные объекты в райцентре, но и микрорайоны города, агрогородки»
27.03.2019 — Разное | Светлы шлях
В облисполкоме на оперативном совещании обсуждались вопросы подготовки Сморгонского района к фестивалю тружеников села «Дажынкі – 2019».
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Торжественная церемония награждения победителей областного соревнования тружеников села состоится в районном центре культуры. Здание будет масштабно обновлено: отремонтируют входную группу, зрительный зал, для которого приобретут новую одежду сцены, обустроят безбарьерную среду, установят современное звуковое оборудование. Реконструируется к «Дажынкам» одна из центральных улиц Сморгони – Советская. Здесь обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары, ливневку, установят новые светофоры и сделают многое другое. Капитальный ремонт ждет также улицу Гагарина. Прихорашиваются многие объекты социальной сферы, административные здания, жилые дома.
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива редакции.
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Владимир Кравцов о подготовке Сморгони к «Дажынкам»: «К празднику должны быть готовы не только важные объекты в райцентре, но и микрорайоны города, агрогородки»
В облисполкоме на оперативном совещании обсуждались вопросы подготовки Сморгонского района к фестивалю тружеников села «Дажынкі – 2019».
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