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Завершено расследование дела о похороненной заживо жительнице Витебска

27.03.2019 08:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Завершено расследование дела о похороненной заживо жительнице Витебска
Следственный комитет РБ

24 сентября 2018 года в милицию обратилась 24-летняя женщина. Она сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. В ходе проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесу правоохранители нашли закопанное в землю тело.

Несколько дней компания молодых людей отдыхала у потерпевшей в квартире. Парни и девушки распивали спиртное. В какой-то момент у 21-летнего мужчины и 24-летней женщины появилась идея «избавиться» от своей знакомой, чтобы завладеть ее имуществом. После этого они предложили поехать на природу. Девушка согласилась. В лесу троица продолжила выпивать. Преступники ударили девушку лопатой и закопали её. 

Согласно заключению эксперта, потерпевшая умерла в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления груди и живота, закрытия носа и рта землей, сообщили в Следственном комитете.

Совершив преступление, обвиняемые решили сдать квартиру потерпевшей внаём. На одном из интернет-ресурсов они успели разместить соответствующее объявление. 

Завершено расследование дела о похороненной заживо жительнице Витебска
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