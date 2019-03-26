Завершено расследование дела о похороненной заживо жительнице Витебска

24 сентября 2018 года в милицию обратилась 24-летняя женщина. Она сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. В ходе проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесу правоохранители нашли закопанное в землю тело.

Несколько дней компания молодых людей отдыхала у потерпевшей в квартире. Парни и девушки распивали спиртное. В какой-то момент у 21-летнего мужчины и 24-летней женщины появилась идея «избавиться» от своей знакомой, чтобы завладеть ее имуществом. После этого они предложили поехать на природу. Девушка согласилась. В лесу троица продолжила выпивать. Преступники ударили девушку лопатой и закопали её.

Согласно заключению эксперта, потерпевшая умерла в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления груди и живота, закрытия носа и рта землей, сообщили в Следственном комитете.