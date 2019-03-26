28 марта начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна БУДНИК ответит на ваши вопросы в рамках темы: «Порядок уплаты таможенных платежей». Обращаться можно с 10.00 до 11.00 по телефону 8-017-218-96-50.
|
Начальник отдела таможенных платежей ответит на ваши вопросы в рамках темы: «Порядок уплаты таможенных платежей»
27.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отдела таможенных платежей ответит на ваши вопросы в рамках темы: «Порядок уплаты таможенных платежей»
28 марта начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна БУДНИК ответит на ваши вопросы в рамках темы: «Порядок уплаты таможенных платежей».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)