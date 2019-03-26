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УЗ «Несвижская ЦРБ» проведет оформление договоров на целевую подготовку в медицинские колледжи и университеты. Как записаться?

27.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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УЗ «Несвижская ЦРБ» сообщает, что оформление договоров на целевую подготовку в медицинские колледжи и медицинские университеты будет осуществляться в отделе кадров учреждения здравоохранения с 17 июня с 9.00 до 16.00 (обед — с 13.00 до 14.00).

Абитуриенты должны иметь при себе паспорт, аттестат о среднем образовании, копию аттестата, справку с места жительства о проживании в сельском населенном пункте или населенном пункте с численностью населения до 20000 человек не менее 2 лет. С несовершеннолетними абитуриентами договор на целевую подготовку будет оформляться в присутствии одного из родителей и при наличии документа, удостоверяющего его личность (паспорта).

Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров по телефону 2-51-96.

 


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УЗ «Несвижская ЦРБ» сообщает, что оформление договоров на целевую подготовку в медицинские колледжи и медицинские университеты будет осуществляться в отделе
 
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